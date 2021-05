« Knives Out 2 » annonce Kathryn Hahn comme nouvelle recrue

Tout semble indiquer que Rian Johnson et son directeur de casting ont gardé une semaine extrêmement chargée, alors que le réalisateur controversé de « The Last Jedi » revient une fois de plus sur le thriller mystérieux avec la suite de « Knives Out », le qui arrivera à certains point en 2022 comme l’une des exclusivités Netflix de son catalogue.

Le tournage de ce nouveau film devait commencer cet été, nous avons donc vu cette semaine de grandes confirmations sur le casting qui composera ce nouveau mystère dans lequel Daniel Craig reprendra son rôle de détective implacable et sarcastique Benoit Blanc.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Dave Bautista explique comment il a été choisi pour jouer dans « Dune »

Jour après jour, nous avons vu des noms intéressants de l’industrie rejoindre cette nouvelle production, et la signature la plus récente ne manquera pas de ravir les fans de MCU: Kathryn Hahn, qui cette année a surpris les abonnés de Disney + avec son portrait d’Agatha Harkness. Dans la série « WandaVision « .

Deadline a confirmé la participation de Hahn à ce film dans lequel Rian Johnson revient au fauteuil du réalisateur avec un scénario qu’il a écrit. Bien que les détails sur l’intrigue n’aient pas été révélés, les fans du premier opus ne devraient pas s’attendre à la présence de certains membres de la famille Thrombey, et encore moins d’Ana de Armas, qui incarnait Marta Cabrera, le personnage principal.

Vous pourriez aussi être intéressé par: James Gunn pourrait mettre fin à sa collaboration avec Marvel

Tout au long de cette semaine, nous avons vu les confirmations de casting sur ce nouveau film l’une après l’autre, à commencer par le nominé aux Oscars Edward Norton, Dave Bautista et l’artiste primée à plusieurs reprises Janelle Monae, Hahn étant l’acquisition la plus récente (et, espérons-le, pas la dernière) à la formule.

En dépit de garder un profil relativement bas auprès du grand public, Kathryn Hahn a crédité plus de 30 films depuis la fin des années 1990, ainsi qu’un rôle vedette dans la série NBC «Crossing Jordan». Il n’y a pas encore de date de sortie estimée pour « Knives Out 2 » ou titre officiel.