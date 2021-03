Knightmare Riddler serait arrivé dans Justice League 2

Il n’y a pas longtemps avant La coupe Snyder les fans peuvent enfin voir de quoi il s’agit (certains fans chanceux l’ont déjà découvert grâce à une fuite accidentelle), et avant la sortie (réelle) du film, le réalisateur Zack Snyder a discuté des plans pour Ligue de justice 2, révélant maintenant cette iconique Homme chauve-souris le méchant The Riddler aurait figuré. Snyder avait toujours prévu Ligue de justice être en deux parties, révélant récemment que la seconde moitié se serait déroulée dans le futur Knightmare taquiné dans Batman V Superman, avec The Riddler chargé de déchiffrer l’équation anti-vie de Darkseid.

« J’ai aimé l’utilisation de Riddler par Lex pour comprendre [the Anti-Life Equation]. Je pensais qu’en tant que concept, c’était vraiment cool que nous l’utilisions pour le comprendre. C’est une grande équation, c’est un mystère, et c’est lui qui pourrait la déchiffrer, et il le fait, mais vous devrez lire la chose pour le découvrir. «

Snyder a ajouté qu’il « pensait que c’était plutôt cool. Il est comme un outil. Et il le faisait pour Lex. » Le réalisateur a conclu en révélant comment Batman aurait résolu ce cas particulier en disant: « Le fait que le voyage de Batman dans cette partie du film consiste à essayer de découvrir ce que Lex prépare. Donc, il l’aurait suivi jusqu’à cet endroit où il y travaillait. C’est comme un moment de film où il suit les traces du mystère pour le retrouver. «

Malheureusement, il est très peu probable que tout cela soit jamais vu à l’écran, le studio n’ayant pas l’intention d’aller au-delà du prochain Coupe Snyder. Un autre projet qui restera à jamais dans les rêves et les fatasties des fans de DC est la sortie solo de Ben Affleck dans Batman, qui, selon Snyder, aurait également potentiellement présenté Edward Nygma. «À ce stade, Ben [Affleck] envisageait cela, »expliqua Snyder,« mais je ne pense pas qu’il s’était encore engagé à le diriger. C’était si tôt. «

Les fans de Snyder auront au moins l’occasion de voir une partie de la vision du film de bande dessinée du cinéaste, avec La coupe Snyder ramassage après les derniers événements de Batman V Superman: l’aube de la justice. Bruce Wayne (Ben Affleck) est déterminé à faire en sorte que le sacrifice de Superman (Henry Cavill) ne soit pas vain et que le monde reste protégé, alignant ses forces avec Diana Prince (Gal Gadot) avec des plans pour recruter une équipe de métahumains pour protéger le monde de une menace imminente aux proportions catastrophiques. Le film de 4 heures reviendra dans le monde de Knightmare, ramenant plusieurs des ennemis les plus célèbres de Batman, notamment Deathstroke de Joe Manganiello et Jared Leo dans le rôle du Joker. Le Snyder Cut devrait être publié sur HBO Max le 18 mars 2021.

Quant à The Riddler, il terrorisera à nouveau The Dark Knight sur grand écran dans le réalisateur Matt Reeves ‘ Le Batman. Paul Dano incarnera le supervillain cette fois-ci, avec son interprétation du personnage ressemblant davantage à un Sept tueur en série de style qu’un costume de point d’interrogation vert vif portant un personnage de bande dessinée. Avec les débuts de Robert Pattinson en tant qu’icône de DC, Le Batman La sortie est prévue pour le 4 mars 2022. Cela nous vient avec l’aimable autorisation de Beyond The Trailer.

Sujets: Justice League 2, Justice League, Snyder Cut