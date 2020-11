Klay Thompson se blesse à la jambe alors qu’il se remet encore d’une déchirure du LCA

Il a été rapporté que Klay Thompson des Golden State Warriors s’était blessé à la jambe droite alors qu’il s’entraînait dans le sud de la Californie le mercredi 18 novembre. Il est maintenant prévu pour une IRM jeudi.

Le tireur de 30 ans s’est déchiré l’ACL au genou gauche lors du sixième match de la finale de la NBA 2019 contre les Raptors de Toronto, et les Warriors craignent qu’il ait subi exactement la même blessure.

« C’est l’un de ces accords dont on ne sait pas vraiment avant de le savoir », a déclaré le directeur général de Warriors, Bob Myers, aux journalistes. «Vous pouvez avoir de l’espoir; vous pouvez être inquiet. Je suis probablement tous ces combinés, et jusqu’à ce que nous en sachions plus demain, j’espère juste de bonnes nouvelles.