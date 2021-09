KJ Apa et sa petite amie Clara Berry accueillent le petit garçon Sasha Vai Keneti Apa

in







KJ et Clara ont annoncé la naissance de bébé Sasha sur Instagram.

C’est officiel : KJ Apa est enfin devenu KJ Papa. Ouais, le Riverdale l’acteur est un vrai papa maintenant !

KJ et sa petite amie Clara Berry ont annoncé sur les réseaux sociaux hier (26 septembre) qu’ils avaient accueilli un petit garçon, nommé Sasha Vai Keneti Apa.

Dans une publication Instagram, Clara a partagé une adorable photo de la main de bébé Sasha et a révélé son nom complet et sa date de naissance dans la légende.

La légende dit : « Sasha Vai Keneti Apa, né le 23 septembre. C’est une perfection parfaite. Je suis le plus chanceux d’avoir maintenant deux hommes de ma vie, remplissant mon cœur de ce vaste amour cosmique gigantesque. »

Peu de temps après la publication de Clara, KJ a partagé son propre message avec ses fans et ses abonnés sur Instagram. Dans une vidéo sincère, KJ a remercié les fans d’avoir soutenu et écouté son nouvel album Horloges, ainsi que de remercier les fans pour tous leurs vœux de bonheur à l’occasion de la naissance de son fils.

KJ a déclaré: « C’était fou, en fait. L’album est sorti au hasard le jour de la naissance de mon fils. Il va bien, Clara va à merveille. Je voulais juste dire merci et j’apprécie vraiment, vous savez, vous tous et tout l’amour de vous les gars. C’était génial et je l’apprécie. Alors, je voulais juste dire ça. Je vous aime. «

En plus des messages des fans, KJ’s Riverdale les co-stars et les amis du couple ont tous envoyé leurs messages de félicitations.

Vanessa Morgan, qui a accueilli un petit garçon nommé River en 2020, a écrit: « La nouvelle meilleure amie de River !! #boymom » sous le message de Clara, avec Camila Mendes ajoutant: « un si beau nom. félicitations clara! » Madelaine Petch a également commenté : « Bravo maman!!!! »

Ainsi que sur le post de Clara, Lili Reinhart a laissé un commentaire sur la vidéo de KJ, en lisant, « tellement heureux pour toi, kage. Nous t’aimons tellement ».

KJ et Clara se fréquentent depuis 2019 et ont rendu leur relation publique sur Instagram en février 2020. Ils ont annoncé la bonne nouvelle de leur bébé en mai 2021 avec une série de photos prises par Riverdale co-vedette Hart Denton.

Félicitations à KJ et Clara !

