KJ Apa admet que cela l’épuise à faire des scènes torse nu à Riverdale

KJ Apa se prépare pour la sortie tant attendue de la cinquième saison de Riverdale. La série qui sort ce soir a catapulté la carrière du Néo-Zélandais, qui reviendra dans son personnage d’Archie Andrews. Le rôle a apporté beaucoup de joies à l’acteur, mais il y a une partie qui le met mal à l’aise: les scènes torse nu qu’il doit tourner. Regardez ce qu’il en a dit!

Quant à ses compagnons, ils n’étaient pas en tournage habituels pour le joueur de 23 ans: il a dû s’adapter aux nouvelles mesures sanitaires et a également dû assimiler la graduation des protagonistes. « Je voulais vraiment garder ce sentiment et être aussi présent que possible ce jour-là du tournage, simplement parce que je savais que nous ne pourrions plus tourner quelque chose comme ça. »dit-il à TV Line.

Bien que KJ ait exprimé son émotion à la clôture d’une étape, il a indiqué que « C’est le genre de chose dont la série avait besoin pour rafraîchir tous les personnages. ». Sur Archie, il n’a pas voulu donner trop de prévisualisations, mais a révélé quelque chose de ce qui l’attend: « Archie s’est enrôlé dans l’armée après avoir obtenu son diplôme et quand il revient, après tout ce temps dans l’armée, il découvre que la ville est sur le point de devenir une ville fantôme. ».

KJ Apa comme Archie à Riverdale



Riverdale: KJ Apa a avoué qu’il était mal à l’aise de faire des scènes sans chemise

De plus, il est revenu pour parler du tournage et a révélé à quel point il peut être difficile de maintenir son athlétisme pour faire les scènes torse nu de la série. « C’est sûr que ça peut être un peu fatiguant juste parce qu’il est si exigeant de rester en forme pendant 10 mois tu sais? Ça devient difficile, mais c’est mon travail. Je n’aime pas les scènes torse nu et je n’apprécie pas nécessairement ça, mais je sais que c’est mon travail. travailler donc je dois le faire « , argumenté dans une note avec ET Online.

La star de Riverdale a également été interrogée sur Barchie et voici sa réponse: « Archie continue de lutter avec ses sentiments pour Betty et Veronica. Il ne sait pas s’il va lui dire ce qui s’est passé avant la danse et ce baiser pèse lourdement sur son esprit. Il va atteindre un point critique qui déterminera la trajectoire du reste de la saison pour Archie « .