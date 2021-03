Kittridge revient dans Mission: Impossible 7 Première image

Prochaine suite d’action du réalisateur Christopher McQuarrie, Mission: impossible 7, ramène un personnage jamais vu depuis le tout premier film de la franchise, le sordide directeur du FMI Eugene Kittridge. Dernière vue depuis les années 1996 Mission impossible, le personnage sera de retour pour le septième épisode à venir, avec McQuarrie nous donnant maintenant notre premier aperçu de son retour.

Vu assis dans un train baigné de soleil, et sans doute complotant quelque chose, Henry Czerny reprendra à nouveau le rôle d’Eugene Kittridge. Bien que son rôle dans le film reste un mystère, le réalisateur Christopher McQuarrie a déjà taquiné que cette suite et Mission: impossible 8 seront les dernières parties de l’histoire d’Ethan Hunt, ramenant le héros au début et offrant un voyage beaucoup plus émotionnel pour le héros d’action apparemment indestructible.

«Quand nous sommes entrés dans la création de Fallout, j’ai dit à Tom: ‘Je veux vraiment faire de ce voyage plus émouvant pour [Cruise’s character Ethan Hunt]», A déclaré McQuarrie.« En entrant dans ce sujet, j’ai dit: «Je veux prendre ce que nous avons appris de Fallout et l’appliquer à chaque personnage du film. Je veux que tout le monde ait un arc émotionnel. … Je veux juste que le film ait plus de sensations dans tous les domaines. «

La dernière fois que le public a vu Eugene Kittridge, il jouait le rôle d’antagoniste, chassant l’agent du FMI de Tom Cruise à travers le monde, le croyant être une taupe. Bien sûr, Hunt court sans arrêt, faisant exploser des choses et volant toutes sortes de documents secrets pour effacer son nom, Kittridge ayant finalement prouvé qu’il avait tort et réintégrant Hunt au FMI. À l’heure actuelle, nous ne savons toujours pas quel rôle Kittridge jouera dans Mission: impossible 7, mais il sera intéressant de voir ce personnage revenir, d’autant plus que la franchise est devenue beaucoup plus remplie d’action depuis sa dernière apparition.

Avec le retour de Czerny, Mission: impossible 7 ramène également Vanessa Kirby dans le rôle d’Alanna Mitsopolis, une marchande d’armes du marché noir également connue sous le nom de White Widow et fille de « Max », un personnage qui est également apparu dans le tout premier Mission impossible film. Le film voit Tom Cruise revenir en tant qu’Ethan Hunt aux côtés de Ving Rhames en tant que Luther Stickell, Simon Pegg en tant que Benji Dunn et Rebecca Ferguson en tant qu’ancien agent du MI6 Ilsa Faust. La suite ajoutera également Hayley Atwell, Pom Klementieff, Shea Whigham et Esai Morales au Mission impossible liste.

Tournage sur Mission: impossible 7 est toujours en cours mais touche à sa fin, la production se terminant récemment au Moyen-Orient et l’équipe serait censée retourner à Londres pour quelques «touches finales».

Mission: impossible 7 devrait être publié le 19 novembre 2021, après avoir été repoussé de sa date de sortie initiale du 23 juillet 2021 en raison de la situation mondiale actuelle. Le film sera ensuite disponible en streaming sur Paramount + 45 jours après ses débuts en salles. Le plan initial était pour McQuarrie de filmer les deux Mission: impossible 7 et Mission: impossible 8 dos à dos, mais malheureusement, ces plans ont maintenant changé en raison de retards. Cela nous vient grâce au compte Instagram officiel de Christopher McQuarrie.

