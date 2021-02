Kit Harrington, Anna Paquin et d’autres stars rejoignent Modern Love Saison 2

Amazon Prime Video a annoncé que sa série originale, L’amour moderne, revient pour sa deuxième saison avec une nouvelle distribution stellaire et de nouvelles histoires d’amour et des relations complexes

Ce nouvel opus sera également inspiré de la chronique du New York Times du même nom. La saison a été tournée à Albany à New York, Schenectady et Troy à New York et Dublin, Irlande.

Ce lundi 22 février, Amazon a confirmé le casting complet des nouveaux épisodes de cette série d’anthologies. Modern Love, saison deux, sera la vedette Kit Harington (Game of Thrones), lauréat d’un Oscar, Anna Paquin (Flack), Maria Dizzia (Orange est le nouveau noir), Marquis Rodriguez (Quand ils nous voient), James Scully (Tu), Zuzanna Szadkowski (Gossip Girl) et Lulu Wilson (Les Glorias).

Le casting est complété par Gbenga Akinnagbe (The Deuce), Susan Blackwell (Madame la Secrétaire), Lucy Boynton (Bohemian Rhapsody), Tom Burke (Mank), Zoe Chao (Love Life), Minnie Driver (Cendrillon), Dominique Fishback (Judas et le Messie noir), Jack Reynor (Midsommar), Miranda Richardson (plus fort) et Jeena Yi (Kimmy Schmidt incassable).







« Nous sommes très heureux de donner vie à une deuxième saison de cette série et de donner l’occasion d’éclairer vraiment ce qui compte le plus. » a avoué le showrunner de la série, John Carney. «Avec tant d’incertitude dans notre monde aujourd’hui, ces histoires apportent la vérité et l’amour aux gens du monde entier et j’apprécie de contribuer à y parvenir.ajoutée.

Quand la deuxième saison de Modern Love est-elle diffusée sur Amazon Prime Video?

Pour le moment, une date de sortie spécifique pour les nouveaux épisodes n’a pas été confirmée. Le tournage devrait commencer à la mi-2021 pour une première à la fin de l’année ou au début de 2022.