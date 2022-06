Kit Harington reviendra dans le rôle de Jon Snow dans la suite de Game of Thrones

HBO ramène le public à Westeros en août avec Maison du Dragonune série préquelle à l’épopée fantastique au succès retentissant Jeu des trônes. Le réseau développe actuellement une variété de spin-offs différents qui auront lieu avant les événements de Trônes, mais un nouveau rapport indique qu’un projet en cours sera défini après la dernière saison. Selon The Hollywood Reporter, un Trônes La série de suites est en début de développement et se concentrera sur nul autre que Jon Snow. Kit Harington est sur le point de reprendre le rôle qui lui a valu deux nominations aux Emmy Awards, faisant suite à l’exil de Jon Snow au nord de The Wall dans le Trônes Le final de la série.

Depuis la fin TrônesHarington a rejoint l’univers cinématographique Marvel en tant que Dane Whitman en 2021 Éternels. La dernière scène post-crédits du film met en place un avenir pour le personnage en tant que Black Knight, et taquine même une équipe avec Mahershala Ali’s Blade. On ne sait pas quand Whitman refait surface dans le MCU, bien que le prochain Lame le film semble probable, mais le long métrage de Daywalker est toujours en développement et sans date de sortie. Jusque-là, Harington semble content de revenir au personnage qui a fait de lui un nom familier, poursuivant les aventures de Jon Snow de manière nouvelle et passionnante.

HBO se concentre sur la construction du Jeu des trônes Monde

Jeu des trônes était l’une des séries originales HBO les plus réussies de tous les temps, il n’est donc pas surprenant que les dirigeants du réseau veuillent retourner au puits pour de futurs projets. Disney a pu exploiter à la fois Marvel et Guerres des étoiles pour créer un certain nombre de séries dérivées différentes, qui à leur tour ont aidé à développer sa bibliothèque sur Disney +. Avec HBO maintenant un participant aux guerres de streaming via HBO Max, ajoutant de nouvelles séries basées sur une série populaire comme Trônes est un excellent moyen de s’assurer que les abonnés restent avec le service sur le long terme.





En plus de la prochaine Maison du Dragon préquelle et la suite de Jon Snow, d’autres séries en préparation incluent 10 000 navires, 9 voyageset Dunk et oeuf. Tous ces projets sont à différentes étapes du processus de développement, mais HBO veut clairement créer un pipeline continu de Trônes série dans un avenir prévisible. Un monde aussi grand que Westeros offre des possibilités de narration presque infinies, mais ce qui est intéressant dans une série de Jon Snow, c’est que ce serait après tout ce qui s’est passé dans la saison huit. Intégrer certains des personnages encore vivants à ce moment-là ne ferait qu’ajouter à l’excitation de revoir Harington à l’écran en tant que Jon Snow.

Comme mentionné, la série ne serait pas très avancée dans son développement, il faudra donc peut-être un certain temps avant que Jon Snow ne fasse son grand retour. Si la demande du public est élevée pour le concept, HBO peut choisir d’accélérer le projet afin de capitaliser sur la ferveur de poursuivre l’histoire de Trônes. Jusque là, Maison du Dragon devra suffire pour Trônes les fans meurent d’envie de retourner à Westeros. Maison du Dragon est prévu pour la première le 21 août.