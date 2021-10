Kit Harington ne sait pas si Black Knight apparaîtra dans le MCU

Smok Kit Rigel Mini (+ TFV9 Mini) Smok Black Green

Découvrez vite le kit Rigel Mini de Smok ! Kit Rigel Mini : compact et coloré Après le kit Rigel, Smok nous propose sa version miniature avec le kit Rigel Mini ! Parfaitement conçu, il est relativement fin et bien plus compact que son prédécesseur puisqu'il ne mesure que 138,5 x 34,24 x 24,24 mm. Son design est moderne et coloré et le kit pourra facilement se glisser dans une poche ou un sac pour vous accompagner toute la journée. Simple et puissant S'il est relativement fin, le kit Rigel Mini fonctionne tout de même avec un accu au format 18650 (non fourni) afin de fournir une autonomie plus que suffisante sur toute une journée de vape. Bien entendu, il est possible de procéder au rechargement via le câble USB fourni mais nous vous conseillons de préférer un rechargement via un chargeur externe afin de prolonger leur durée de vie. Le kit Rigel Mini peut développer 80W de puissance au maximum . Celle-ci est évidemment réglable via l' écran TFT de 0,96" et les deux boutons de variation, vous pourrez donc choisir la puissance adéquate en fonction de la résistance installée et de vos préférences. L'écran est assez clair et donne toutes les informations nécessaires à l'utilisateur comme la puissance sélectionnée, la valeur de la résistance installée ou encore le niveau de batterie restant. De plus, il suffira de cliquer trois fois sur le bouton principal pour verrouiller ou déverrouiller le kit et de cliquer simultanément sur les boutons "+" et "-" pour verrouiller ou déverrouiller la puissance . De cette façon, votre kit ne se déréglera pas une fois rangé ! La box Rigel Mini est surmontée du TFV9 Mini qui possède un réservoir de 3 ml de contenance. Celui-ci se remplit très simplement par le haut en soulevant légèrement le top cap avant de le faire pivoter. Bien entendu, son airflow est réglable en tournant la bague modulable située à sa base et vous permettra d'obtenir un tirage aérien et chargé en saveur. Enfin, le kit Rigel est livrée avec deux résistances, une V9 Meshed en 0,15 ohm (40-90W) et une V8 Baby Q2 en 0,6 ohm (30-40W), mais il est également compatible avec les résistances V9 et TFV8 Baby de Smok. Contenu 1 x box Rigel Mini 1 x TFV9 Mini 1 x résistance V9 Meshed 0,15 ohm (pré-installée) 1 x résistance V8 Baby Q2 0,6 ohm 1 x verre de remplacement 1 x câble USB 1 x manuel d'utilisation