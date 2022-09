Kit Harington dit qu’il aime la Maison du Dragon de HBO

Kit Harington dépeint Jon Snow à travers huit saisons de Jeu des trônes, devenant un personnage préféré des fans pendant son passage dans la série. Le public a regardé Snow alors qu’il combattait les White Walkers, chevauchait des dragons et combattait des sauvageons à Castle Black et The Wall. Jeu des trônes est le projet qui a lancé sa carrière et fait de Harington un nom familier, et il reconnaît l’importance de l’univers créé par George RR Martin.





Maison du Dragon a eu sa première pour la première saison le mois dernier, et HBO espérait apporter le Jeu des trônes fans à la nouvelle série qui se déroule 200 ans avant les événements de l’émission initiale. Si 20 millions de téléspectateurs sont une indication, le géant du streaming a réussi, et il semble que HBO ait frappé un autre coup de circuit. Un fan qui s’accorde chaque semaine est Harington, qui prétend aimer la série. Entertainment Tonight a rencontré l’acteur alors qu’il était sur le tapis rouge pour Bébé Rudy pendant le Festival international du film de Toronto , où Harington a déclaré: « J’apprécie vraiment ça. »

FILM VIDÉO DU JOUR

« Ouais, j’apprécie vraiment ça. Ouais, mon ami Miguel [Sapochnik] showrun c’est ça, donc je l’apprécie vraiment, je pense qu’ils ont fait un travail fantastique. C’est bizarre de commencer une toute nouvelle émission dans le même genre de domaine et d’en faire son propre truc et je pense qu’ils l’ont vraiment fait. »

Kit Harington a son propre spin-off en préparation

Distribution télévisée Warner Bros.

Une série de suites de Jon Snow dirigée par Kit Harington a été confirmée comme étant en préparation en juin; cependant, il y a actuellement très peu d’informations concrètes sur le projet jusqu’à présent. Selon Jeu des trônes co-star Emilia Clarke, le spectacle est développé par Harington lui-même, bien qu’il n’y ait eu aucun mot officiel de HBO. Clarke a déclaré à la BBC : « Il a été créé par Kit pour autant que je sache, donc il est dedans depuis le début. »

« Il m’en a parlé. Et je sais que ça existe. Ça se passe. Il a été créé par Kit pour autant que je sache, donc il est dedans depuis le début. Donc, ce que vous regarderez, espérons-le, si ça arrive , est certifié par Kit Harington. »

De plus, George RR Martin a confirmé que la série est en développement sur son blog personnel, l’appelant l’idée originale de Harington avec un titre provisoire de Neiger. Mais bien sûr, Neiger n’est pas la seule retombée du développement. La Trônes l’univers a actuellement plusieurs projets en cours, y compris Le serpent de mer, Le chevalier de la haieet Dix mille navires. On ignore actuellement si l’une de ces émissions reçoit le feu vert. Cependant, les fans du monde créé par Martin aimeraient tous les voir se concrétiser.