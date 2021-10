Kit Harington compare son expérience Game of Thrones au MCU

Mellipou Coussin Musical Étoile "Game of Thrones"

Voici une grande boîte à musique au design et à la mélodie originale. Fini les berceuses classiques, place aux mélodies modernes ! Ce coussin étoile jouera le thème de la série "Game of Thrones", pour tous les fans de dragons ! Votre enfant trouvera facilement le sommeil au son de cette douce berceuse. Cette jolie étoile est recouverte d'un tissu bleu marine orné de pois dans les tons rouges et roses. Elle conviendra aussi bien aux filles qu'aux garçons. Pratique, le mécanisme de cette boite à musique est entièrement étanche : vous pouvez donc la passer à la machine !Bébé peut aussi jouer avec sans risques car cette étoile est recouverte de tissu certifié Oeko-Tex, sans résidu de produits chimiques, et normée CE. Pour démarrer la mélodie, il suffit de tirer sur l'anneau. - Durée de la mélodie : 2mn15 environ- Matériaux : Extérieur : 100% coton certifié Oeko-Tex, Intérieur : rembourrage polyester recyclé- Dimensions : 31 x 31 cm environ- Emballage : Pochette en coton- Conseil d'entretien : Lavage en machine à 30°, pas de sèche-linge- Norme CEMellipou est une entreprise française, qui n'a qu'un but – mettre le paquet pour endormir bébé ! Les produits sont faits de façon artisanale dans un showroom parisien. Toutes les fournitures (tissus, rubans, étiquettes...) sont d'origine Française ou Européenne. Les tissus sont certifiés Oeko-tex et tous les produits ont la Norme CE sur les jouets donc aucune inquiétude à avoir pour la sécurité de votre bébé.