Kit Harington aborde le retour présumé de Jon Snow dans le spin-off de Game of Thrones

Kit Harington admet également qu’il manque l’adulation des fans qui est venue de jouer sur Game of Thrones pendant sa course.

L’avenir de Jon Snow dans le Game of Thrones franchise n’est pas tout à fait clair. Auparavant, il y avait eu des rapports de Kit Harington revenant en tant que personnage dans une série de suites prévue, bien que la série n’ait pas été officiellement éclairée par HBO. Alors que Maison du Dragon n’a pas été affecté, d’autres retombées provisoires de la série sont actuellement en suspens au milieu de mesures de réduction des coûts et d’autres changements chez HBO. Cela laisse l’avenir de la série Jon Snow et d’autres retombées potentielles incertaines pour le moment.





Mais cela n’empêchera pas les gens d’interroger Harington sur le projet supposé. Il est apparu lors d’une récente apparition sur Le spectacle de ce soir avec l’hôte Jimmy Fallon interrogeant Harington sur son rôle de Jon Snow. Commentant les rumeurs, Harington dit qu’il manque l’attention qu’il avait l’habitude d’obtenir pendant le pic de Game of Thrones‘ popularité, suggérant de manière ludique qu’il fera le spin-off juste pour recommencer à être bombardé de demandes de selfie. Comme le dit Harington dans l’interview, lorsqu’on lui a demandé si le spin-off se produisait :

« Eh bien, je ne sais pas. Voulez-vous l’avoir? Ouais, je ne peux rien dire là-dessus, mais, je ne sais pas, mec… Je marche dans la rue, et je suis un peu moins reconnu de nos jours, et ça fait un peu mal à mon ego, tu sais ? Non, je suis sur le point de mettre des fourrures… J’ai en tête le nombre de photos que l’on me demande par jour. Et quand il descendra en dessous d’un certain nombre, je ferai le spin-off. »

Fallon poursuit en disant à tous les fans de Kit Harington qui regardent qu’ils ne devraient pas du tout déranger l’acteur pendant les prochains jours, en espérant que cela se traduira très bientôt par la série de suites de Jon Snow.





George RR Martin dit que les retombées sont en attente

HBO

Sur son blog personnel en décembre, George RR Martin a déclaré que la fusion de Warner Bros. Discovery avait entraîné des Game of Thrones les retombées sont « mis de côté ». Il a également rapidement noté que cela ne signifiait pas que ces projets avaient été nécessairement annulés, et a partagé ses espoirs qu’au moins une de ces autres émissions prévues, qui inclurait le spin-off de Jon Snow, obtiendrait bientôt une commande de série officielle.

« Un couple a été mis à l’écart, mais je ne dirais pas qu’ils sont morts », a déclaré Martin. « Vous pouvez retirer quelque chose de l’étagère aussi facilement que vous pouvez le mettre sur l’étagère. »

Il a ajouté : « Certains d’entre eux avancent plus vite que d’autres, comme c’est toujours le cas avec le développement… Aucun n’a encore été éclairé, même si nous espérons… peut-être bientôt. »

Alors qu’il reste à voir ce qui se passe avec l’autre Game of Thrones retombées, les fans peuvent s’attendre à une deuxième saison de Maison du Dragon, car cette émission a déjà été renouvelée pour la saison 2 après une première saison acclamée. L’émission peut être diffusée sur HBO Max.