Kit Harington a refusé une cassette de super-héros avant « Eternals »

« Eternals » est enfin prêt à sortir en salles, présentant une occasion spéciale pour Kit Harington et Richard Madden, qui partagent une fois de plus les crédits dans une production de grande envergure de la troisième saison de « Game of Thrones », à la dernière fois que Madden a joué Robb Stark, un personnage qui a été victime de l’une des morts les plus violentes et choquantes de la série. de HBO.

Le casting de la nouvelle production de Marvel Studios a présenté dans une conférence avec Total Film leurs rôles respectifs dans l’intrigue, en plus de partager quelques mots sur leurs pouvoirs, cependant, cela ne semble pas s’appliquer au personnage joué par Harington.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Ghostbusters : Afterlife va surprendre tout le monde, selon Sigourney Weaver

Kit Harington incarnera un humain nommé Dane Whitman dans le film. Bien qu’il ait plaisanté sur le fait qu’il se sentait un peu jaloux des super-pouvoirs de ses coéquipiers, il a profité de l’occasion pour révéler qu’il avait déjà refusé l’offre de jouer le rôle de super-héros.

Selon Harington, l’idée qui lui avait été proposée n’était pas tout à fait à son goût, car elle serait venue au mauvais moment. Alors je l’ai refusé. En cela, elle se sentait la bonne pour moi. J’ai aimé que le personnage qu’ils m’offraient ne soit pas forcément un Éternel. C’était un humain. J’aime ça. J’avais l’impression que je pouvais en faire quelque chose, qu’il venait avec tous ses défauts humains. »

Vous pourriez aussi être intéressé par: Les exigences de Christopher Nolan pour son nouveau film révélées

Harington dit que c’était la nature de son personnage et le fait qu’il appartenait au MCU était ce qui l’a attiré pour faire partie de ce film, qui l’a très excité. Elle a également révélé qu’elle ne savait pas grand-chose de lui au début, mais pense qu’il y a un potentiel pour d’autres apparitions de lui à l’avenir, bien que ce ne soit pas quelque chose auquel elle veuille trop penser à l’avenir.

En plus de Madden, Kit Harington est rejoint par Gemma Chan, Angelina Jolie, Kumail Nanjiani, Lia McHugh, Lauren Ridloff, Brian Tyree Henry, Barry Keoghan, Don Lee et Salma Hayek. « Eternals », réalisé par Chloe Zhao, raconte l’histoire d’un groupe d’extraterrestres immortels qui doivent protéger les humains des créatures connues sous le nom de Deviants. Le film sortira le 5 novembre.