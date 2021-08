Kit Harington a eu des problèmes après la fin de « Game of Thrones »

La fin de « Game of Thrones » s’est non seulement avérée être un moment de division parmi les fans de la série, en raison des décisions douteuses prises dans le script. Cela se serait aussi avéré être une période de grand stress et de pression pour les producteurs, mais surtout le casting de la série, puisqu’ils étaient le visage public de la franchise HBO, qui a été la cible de sévères critiques sur internet.

Peu de temps après sa fin, il a été rapporté que l’acteur Kit Harington, accusé d’avoir joué Jon Snow dans la série, était entré dans une « retraite de bien-être » afin d’améliorer son état mental. L’acteur a partagé une nouvelle interview détendue avec « The Jess Cagle Show » sur les difficultés qu’il a rencontrées concernant sa santé mentale à l’époque.

« Je suis passé par une sorte de problème de santé mentale après Thrones et pendant sa fin, pour être honnête », a révélé Harington, qui pense que sa situation est liée à tout le temps investi dans la série, il a donc décidé de prendre une année sabbatique. se concentrer sur lui-même, quelque chose qu’il était heureux d’avoir fait.

Avant le début de la pandémie, Kit Harington a participé à un épisode de la série Amazon Prime « Modern Love », ce qui lui a fait comprendre qu’il ne devait pas toujours être dans une situation intense et qu’il devrait perdre du poids et commencer à s’amuser des choses.

Un autre projet auquel l’acteur a participé après la fin de « Game of Thrones » était « Eternals », un film de Marvel Studios réalisé par la lauréate d’un Oscar Chloe Zhao, sur lequel il a également partagé quelques mots. « Le personnage, je ne peux pas dire pourquoi je suis intéressé, car il vaut plus que ma vie si je vous le dis. Mais ce qui m’intéressait dans cette pièce, c’était que Chloe Zhao réalisait. »

Harington dit qu’il a été impressionné lorsqu’il a rencontré Zhao, en plus d’être satisfait de la distribution large et diversifiée de personnages, ayant l’impression que Marvel faisait quelque chose de très différent de d’habitude avec ce film, dont il est reconnaissant qu’il arrive enfin en salles. cinéma après la pandémie. « Eternals » a une date de sortie prévue pour le 28 octobre.