Kit de construction de smartphone: Xiaomi développe-t-il des téléphones portables Lego? ⊂ · ⊃ 45secondes.fr.de

Téléphone Portable Débloqué, Caméras Arrière Triple, Ecran Waterdrop 6,1 Pouces, Smartphone Pas Cher, Face ID, Nano+Micro SIM Ulefone Note 7

【5MP Caméra Avant & 8MP + 2MP + 2MP Arrière Camera】 L'appareil photo avant de 5 Mpx avec ses multiples modes beauté préserve votre sourire égoïste. Les appareils photo arrière de 8 MP + 2 MP + 2 MP avec autofocus rapide de 0,3s capturent des moments inoubliables et enregistrent de précieux souvenirs. 【6.1 inch Waterdrop Screen】 L'affichage plein écran 19.2 : 9 vous donne un écran plus grand avec des cadres plus fins, offrant une expérience visuelle plus large et plus vivante pour regarder des vidéos ou jouer à des jeux. 【Dual Sim Global 3G & 16G】 Vous pouvez utiliser 1 Micro SIM, 1 Nano SIM et 1 carte TF simultanément. Doté d'une mémoire vive de 1G et d'une mémoire interne de 16G, il supporte une carte TF jusqu'à 128G. Veuillez redémarrer le téléphone mobile après avoir inséré la carte SIM. 【Android 9.0 Pie & Face ID】 Le système avancé Android 9.0 vous apporte une expérience d'utilisation plus conviviale. Face ID vous aidera à protéger vos informations personnelles sur votre téléphone portable déverrouillé et à reconnaître votre visage facilement et précisément pour déverrouiller l'appareil. 【Case + Ergonomique Design】 Un étui comme cadeau pratique pour offrir à votre téléphone une protection à 360 degrés. Si vous recherchez un téléphone de grande valeur, Ulefone Note 7 sera sans aucun doute votre meilleur choix. Le design ergonomique vous permet d'obtenir un toucher arrondi et plus agréable lorsque vous tenez le téléphone dans votre main. Sa conception légère vous permet de l'utiliser longtemps sans vous fatiguer.