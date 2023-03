Kit Connor de Heartstopper jouera dans un nouveau projet en dehors de la série Netflix

Netflix

Avant la saison 2 de coup de cœur, Kit Connor prépare un nouveau projet et c’est terrifiant ! Connaître tous les détails.

©NetflixKit Connor dans Heartstopper

Avec son rôle principal dans coup de cœur, kit connor a catapulté à la renommée internationale. Dans la série Netflix, lancée sur la plateforme en avril de l’année dernière, il a joué Nick, un jeune homme qui, après avoir rencontré Charlie (Joe Locke), découvre ses préférences sexuelles. Avec cette fiction, l’acteur a enchanté des milliers de personnes à travers le monde.

Il convient de noter que coup de cœur est une série qui allie drame et réalisme. L’histoire est basée sur les bandes dessinées d’Alice Oseman. et parvient à attraper le spectateur en raison de l’importance de ce qu’il raconte. Cette production montre qu’il est toujours important de respecter les autres dans leurs préférences, mais aussi dans leurs moments d’acceptation.

A tel point que rapidement coup de cœur C’est devenu une fureur et, comme tout ce qui est un succès sur Netflix, il aura une deuxième saison. Cependant, la sortie des nouveaux épisodes est encore à venir, donc dès leur arrivée, les fans sont enthousiasmés par les nouvelles nouvelles. Il vient d’être confirmé que Kit Connor sera dans un nouveau projet !

Le prochain projet de Kit Connor :

Récemment Date limite a confirmé que Kit Connor jouera dans un film d’horreur Un de nous. Ce film commencera le tournage ce mois-ci à Belfast, dans le nord de l’Irlande et, en plus du protagoniste, il aura un excellent casting. Selon ledit média, Callum Woodhouse (The Durrells), Charlotte Hope (The Spanish Princess), Siobhan Fallon-Hogan (Rushed) et Ian Beattie (Game Of Thrones) participeront également.

Bien sûr, le portail n’a pas fourni beaucoup plus de détails à ce sujet, à l’exception de l’intrigue que la bande aura. « Dans ce film allégorique, les membres d’une famille commencent à mourir un par un lors d’un enterrement, tandis que le plus jeune (Connor) cherche à découvrir la vérité sur leur disparition soudaine », souligne la description. Sans aucun doute, une histoire pleine de mystère et de suspense.

