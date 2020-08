KISSING BOTH 2: Date de sortie prévue, distribution, intrigue et toutes les informations !!!

C’est une comédie pour adolescents américaine de 2020 réalisée par Vince Marcello de

scénario de Marcello Jay Arnold. Il est sorti le 24 juillet 2020. Il

est sorti sur Netflix. La troisième saison devrait sortir en 2021.

KISSING LES DEUX 2 DATE DE SORTIE

Le film a confirmé entre juin, octobre en 2019. Il va

sortie sur Netflix le 24 juillet.

BAISER LES DEUX 2 CAST



 Joey King comme Elle Evans.

 Joel Courtney comme Lee Flynn.

 Jacob Elor comme Noah Flynn.

 Maisie Richardson Sellers comme ChloeWinthrop.

 Taylor Zakhar Perez dans le rôle de Marco V.Peria.

 Molly Ringwald dans le rôle de Sara Flynn.

 Meganne Young dans le rôle de Rachel.

 Stephen Jenings comme Mike Evans.

 Morne Visser en tant que M. Fylnn.

 Bianca Bosch dans le rôle d’Olivia.

 Zandile Madilwa comme Gwyneth.

 Camila Wolfson dans le rôle de Mia.

 Carson White dans le rôle de Brad Evans.

Baiser les deux parcelles

La première saison s’est terminée avec Noah se dirigeant vers l’université et elle n’est pas restée

ensemble. Ils sont toujours ensemble lors de la suite, c’est plus compliqué qu’eux

aurait pu s’attendre.

Elle Evans a eu l’été le plus romantique de la vie avec son mauvais petit ami

Noah Flynn. Elle se dirige vers l’école pour les dernières années. . Elle doit juger

longue relation dans son rêve avec sa meilleure amie Lee et ils

a apporté une amitié étroite avec le nouveau camarade de classe beau Marco. Noé

se rapproche d’une université parfaite pour fille, Elle doit décider qu’elle lui fait confiance

et son cœur appartient vraiment. King, Elordi sont maintenant des ex.

Les fans qui ont fait peur que les ex ne travaillent pas ensemble. King a dit qu’il connaissait tout le monde

qui veut savoir et c’était une expérience folle et sauvage, honnêtement.

Travailler avec un ex est gênant mais ne s’adresse pas à l’extérieur et il était

le genre sournois et faire des sacrifices en valait la peine. Cela nous amène à

voyage avec Elle qui était senior au lycée et jugeant des universitaires,

vie privée.

