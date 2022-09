Kiss Sixth Sense Episode 13 Date de sortie, compte à rebours, où regarder

in

De nombreuses personnes de différents pays recherchent actuellement la date de sortie de Kiss Sixth Sense Episode 13. Après avoir regardé tous les épisodes qui ont été publiés jusqu’à présent, les fans sont plus fous pour regarder son prochain épisode. Pour cette raison, nous avons apporté cet article pour vous tous et ici nous essaierons de répondre à toutes vos questions.

Dans cet article, nous partagerons toutes les mises à jour concernant la date de sortie de Kiss Sixth Sense Episode 13. En dehors de cela, nous partagerons ici d’autres informations importantes sur cette émission, telles que Où la regarder, la liste des épisodes, les détails de la distribution et bien plus encore. Alors, sans plus tarder, donnons-nous toutes les informations.

Il s’agit d’une série télévisée en streaming sud-coréenne basée sur le webtoon à succès Naver de Gatnyeo. Cette série a été réalisée par Nam Ki-Hoon et écrite par Jeon Yu-ri. Le premier épisode de cette série a été initialement publié le 25 mai 2022 et après la sortie, cette série a acquis une grande popularité non seulement en Corée du Sud mais également dans de nombreux autres pays.

L’histoire de cette série suit Ye Sol qui peut voir l’avenir quand elle embrasse quelqu’un. Un jour, elle a accidentellement embrassé son patron Cha Min Hoo sur le cou et a vu qu’à l’avenir, ils étaient allongés dans le même lit. Au fur et à mesure que vous commencerez à regarder cette série, vous deviendrez plus curieux de savoir ce qui va se passer ensuite dans la série. Maintenant, tous ses fans sont curieux de connaître la date de sortie de Kiss Sixth Sense Episode 13. Faites-le savoir dans le paragraphe ci-dessous.

Date de sortie de l’épisode 13 de Kiss Sixth Sense

Maintenant, après avoir regardé les épisodes précédents qui sont sortis récemment, les fans veulent connaître la date de sortie de Kiss Sixth Sense Episode 13. Dans la saison 1, il n’y a que 12 épisodes et pour le prochain épisode, vous devrez attendre la prochaine saison de cette émission. Nous partagerons toutes les mises à jour à venir sur cette série dès que possible.

Où diffuser Kiss Sixth Sense?

Si vous souhaitez regarder cette série coréenne, elle est disponible en streaming sur Disney+. Pour diffuser cette émission ici, vous devrez payer son abonnement et après cela, vous pourrez également diffuser de nombreux autres films et séries disponibles dessus.

Liste des acteurs

Comme nous avons couvert tous les détails de cette série, voici maintenant la liste des acteurs de cette émission.

Yoon Kye-sang dans le rôle de Cha Min-hoo

Seo Ji-hye dans le rôle de Hong Ye-sool

Kim Ji-seok comme Lee Pil-yo

Lee Joo-yeon dans le rôle d’Oh Ji-young

Tae In-ho dans le rôle d’Oh Seung-taek, l’ami de Min-hoo

Lee Han-wi dans le rôle d’Oh Kyung-soo, le médecin de Min-hoo

Kim Ga-eun dans le rôle de Ban Ho-woo

Um Hyo-sup dans le rôle de Kim Hae-jin

Kim Hee-jeong dans le rôle de Kim Sa-ra

Hwang Bo-ra comme Jang Um-ji

Kim Ki-doo dans le rôle de Kang Sang-goo

Kim Mi-soo comme Kim Min-hee

Yoon Jung-hoon dans le rôle de Kim Ro-ma

Kim Jae-hwa dans le rôle de Cho Seon-hee

Yoo Jung-ho dans le rôle de Yeom Kyung-seok

Le dernier mot

Nous concluons cet article en espérant que vous disposez de toutes les informations relatives à la prochaine date de sortie de l’épisode 13 de Kiss Sixth Sense ; où pouvez-vous diffuser cette émission en ligne, combien d’épisodes seront là cette saison, et bien plus encore. Toutes les informations que nous partageons ici proviennent de sources officielles. Si vous avez des questions sur la date de sortie de Kiss Sixth Sense Episode 13 dans votre esprit, vous pouvez nous les poser dans la section commentaires ci-dessous. Nous reviendrons vers vous pour vous aider de toutes les manières possibles.

