Kiss présentera son propre biopic produit par Netflix

Depuis sa création en 1973, Kiss est devenu l’un des groupes de hard rock les plus reconnaissables et les plus rentables de l’industrie de la musique, avec des centaines d’articles publicitaires, de bandes dessinées, de livres et 24 albums studio, il était donc normal qu’ils finissent par avoir leur propre bande biographique.

Netflix a confirmé le développement d’une cassette intitulée « Shout It Out Loud », prenant le nom de l’un des singles les plus emblématiques du groupe, resté dans la mémoire collective des amateurs de rock depuis sa sortie en 1976.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Le « Director’s Cut » de Rocky IV s’appellera désormais « Rocky vs Drago »

Il sera aux commandes du réalisateur norvégien Joachim Rønning, connu pour son travail dans « Maleficent: Mistress of Evil » et « Pirates des Caraïbes: Dead Men Tell No Tales », avec un scénario d’Ole Sanders (en charge de la vidéo de Madonna ‘Die Another Day’) qui travaille sur le projet avec W. Blake Herron (The Bourne Identity).

D’accord avec Date limite, Gene Simmons et Paul Stanley, dirigeants du groupe, seront de proches collaborateurs dans la production. « Shout It Out Loud » montrera leurs origines comme « deux marginaux du Queens qui forment une amitié singulière et forment leur groupe après avoir rejoint le guitariste Ace Frehley et le batteur Peter Criss, essayant de se démarquer avec un maquillage épais et des feux d’artifice. »

Le film mettra en vedette Atmosphere Entertainment, Opus 7 et Universal Music Group, en plus d’avoir la participation de Doc McGhee, qui était un représentant de «Kiss» pendant de nombreuses années dans lesquelles le groupe était encore fortement actif sur scène.

« Shout It Out Loud » est en passe de devenir un véritable biopic à l’américaine, surtout compte tenu des origines de Gene Simmons en tant que juif orthodoxe hassidique, et qui est resté longtemps l’un des grands sex-symbol de l’industrie du rock.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Netflix prépare le public avec un guide sur « l’Armée des morts »

Bien que Kiss ait été choisi par beaucoup comme un simple produit de marketing, la vérité est que ses maquillages faciaux emblématiques, ses tenues en cuir originales et ses performances pyrotechniques intenses ont attiré l’attention de suffisamment de personnes pour remplir des stades entiers, comptant 100 millions d’albums vendus. (30 disques d’or et 14 de platine), en plus d’être immortalisé dans le «Rock and Roll Hall of Fame».