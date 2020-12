Kiss présentera sa propre saveur de café en 2021

Dans le cadre d’une nouvelle initiative commerciale pour l’un des groupes de rock les plus rentables de l’industrie du divertissement, Kiss s’est associé à Dead Sled Coffe pour créer sa propre saveur de café personnalisée, qui sera mise en vente en 2021.

Bien qu’il n’y ait pas encore beaucoup de détails sur cette nouvelle entreprise commerciale du groupe, on sait que Café de traîneau mort est une « entreprise indépendante née de la volonté de combler le fossé entre l’élite du café », selon la marque elle-même, partageant ainsi une photo de la curieuse collaboration en Instagram.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Rihanna partage un mot sur la créativité pendant le verrouillage de la quarantaine

«Un café que vous êtes fait pour aimer. Le café sous licence officielle de Kiss arrivera en 2022 », a indiqué la marque dans le post.

La mission officielle de la marque dicte que «Café de traîneau mort s’efforce de créer une culture d’acceptation et de respect quel que soit votre niveau de connaissance du café. D’autres collaborations de la marque seraient le groupe hardcore « La sagesse dans les chaînes« , Le groupe ska »Les grille-pain»Et une variété de personnages de cinéma et de télévision.

Pendant cette semaine, Rob Halford, leader du groupe de heavy metal « Judas Priest», Aurait-il partagé dans une interview qui était le meilleur conseil qu’il ait reçu sur l’industrie de la musique, qui venait de Gene Simmons, Chef de Baiser.

Dans une conversation avec Jay jay français, guitariste de Soeur tordue, Halford a révélé que, lors de l’une de ses premières grandes tournées, Judas Priest ont été invités à ouvrir un concert de Baiser. Simmons Je conseillerais: « Laissez-moi juste dire ceci: peu importe ce qu’ils disent de vous, du moment qu’ils ont votre photo et écrivent bien votre nom. »

Vous pourriez aussi être intéressé par: John Krasinski: «Quelques bonnes nouvelles» revient avec Dwayne Johnson comme père Noël

Actuellement Baiser préparez-vous à dire au revoir à 2020 avec « Baiser 2020 au revoir», Un grand concert en streaming dont le groupe promet qu’il sera« le plus gros et le plus grossier des feux d’artifice et spectacle de l’année », qui aura lieu dans la nuit du 31 décembre.