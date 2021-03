Kiss ‘Gene Simmons explique pourquoi il pense que le rock est mort | 45S

Déclarations fortes. Gene Simmons, membre du groupe emblématique Kiss, a fait la une des journaux il n’y a pas longtemps en disant que le rock est mort et que le dernier groupe récupérable est Foo Fighters. Bien qu’il ne l’ait pas expliqué à l’époque, il a maintenant donné les raisons pour lesquelles il l’a dit.

Dans une récente interview pour Conséquences du son, Simmons a développé ce qui a été dit, indiquant que le modèle commercial n’est plus rentable.

« Le fait est, oui, le rock est mort parce que si nous avons joué au jeu de 1958 à 1988, soit 30 ans, vous aviez Elvis, les Beatles, les Stones, Pink Floyd, etc. », commença Simmons. «Et vous pouvez passer à la partie lourde, qui est Metallica, Maiden, si vous voulez mettre KISS là-dedans, c’est bien. AC / DC, encore et encore. Même U2, Prince, Bowie, Eagles. Et puis vous arrivez aux trucs disco, et Madonna, et tout, et Motown, bien sûr. Et puis, de 1988 à aujourd’hui, qui sont les nouveaux Beatles?

«’Rock est mort’, vous pouvez parier que oui, non pas parce que le talent n’est pas là, mais parce que le modèle commercial ne fonctionne tout simplement pas. Et cela laisse les performances live. Et j’espère vraiment qu’une fois ce plan pris, vous feriez mieux de vous faire tirer dessus deux fois, les gens vont dans les clubs locaux et voient tous les nouveaux groupes et soutiennent les nouveaux groupes. Comme un bébé sur le sol, allez là-haut, prenez ce bébé et choyez-le, donnez-lui de l’amour, parce que ces nouveaux groupes ont besoin de votre amour », dit-il.

Gene Simmons a également parlé des nouvelles générations derrière la mort du rock, car cela indique qu’elles ont pris l’opportunité de se faire connaître auprès de nouveaux groupes.

Et vous pensez-vous?