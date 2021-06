Kiss fait sa première présentation post-covid au Tribeca Festival

Vendredi dernier, le 11 juin, le Tribeca Film Festival à New York a organisé la projection de « Biography: Kisstory », un documentaire axé sur le travail et l’héritage du légendaire groupe de rock Kiss, qui a surpris le public avec un ensemble de cinq de ses chansons les plus emblématiques.

Marquant sa première performance live après la pandémie, Kiss a réussi à illuminer les scènes avec son spectacle pyrotechnique habituel au rythme de « Detroit Rock City », « War Machine », « Shout It Out Loud », « Heaven’s on Fire » pour culminer avec « Rock and roll toute la nuit. »

Vous pourriez aussi être intéressé par: Drake annonce que son nouvel album sortira cet été

« On n’a pas le droit de faire un long show », a annoncé Paul Stanley, leader du groupe, lors de la fin de la présentation. « Alors c’est un peu court. C’est un échantillon avant qu’ils aient le plat principal en août », a-t-il annoncé avec animation, anticipant le retour imminent de Kiss sur scène.

Après avoir été reporté en raison de la pandémie, les membres de Kiss débuteront en août prochain leur tournée d’adieu, qui devait débuter en janvier 2020. À la fin de cette tournée, le groupe a indiqué qu’il tiendrait un concert dans « l’endroit le plus froid de Terre « .

« Biography: KISStory » est un film documentaire de quatre heures qui, après sa projection au Tribeca Festival, aura sa première respective sur le réseau A&E pendant deux nuits en juin, avec l’entière approbation des membres de Kiss.

Paul Stanley a déclaré que ce documentaire était « vraiment incroyable ». En plus des interventions des membres du groupe, les images présentent également la participation d’artistes rock de premier plan tels que Dave Grohl et Tom Morello.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Regardez un aperçu de The Killers et Bruce Springsteen jouant ensemble

Le projet est complètement distinct de « Shout It Out Loud », un biopic qui en est à ses premiers stades de développement et arrivera exclusivement pour Netflix. Kiss présentera également une nouvelle bande dessinée intitulée « Phantom Obsession », qui a été écrite par Ian Edginton et sera disponible en août.