Kiss, Deep Purple et Scorpions jouent aux Masters of Rock : comment obtenir des billets ?

Masters of Rock est un festival qui apporte le meilleur du genre en Argentine avec des groupes comme Kiss, Deep Purple et Scorpions. Comment obtenir des billets?

Maîtres du rock est un festival originaire de la République tchèque qui arrivera cette année en Argentine au Parque de la Ciudad, Av. Gral. Francisco Fernández de la Cruz 4000, le 28 avril avec la présentation de groupes emblématiques du monde de la musique rock and roll comme ils sont baiser, violet foncé et scorpions. Vous venez d’une autre partie de l’Amérique latine ? Détendez-vous, cet événement atteindra la Colombie, le Mexique, le Brésil et le Chili.

Les amateurs de heavy metal et de hard rock peuvent être satisfaits car Maîtres du rock auront une scène unique sur la propriété où ils seront présentés, en plus de baiser, violet foncé et scorpionsles groupements Halloween et Avantasia. Vous pourrez profiter des succès de ces groupes, qui les ont amenés à être reconnus dans le monde entier, cette fois pour l’un des publics les plus énergiques : l’Argentin !

Un rendez-vous incontournable pour les fans de rock

Un cas particulier est celui de baiser qui a dit au revoir à la scène l’an dernier lors d’un spectacle au Campo Argentino de Polo. Cependant, le groupe nord-américain formé par Gene Simmons, Paul Stanley, Peter Criss et Ace Frehley, qui a plus de quarante ans d’histoire, arrivera avec son esthétique saisissante qui comprend les visages peints incomparables de ces musiciens talentueux.

D’autre part, violet foncéd’origine britannique avec des tubes comme De la fumée sur l’eau, étoile de l’autoroute et enfant dans le temps revient dans la région après 5 ans d’absence. scorpions est l’un des groupes les plus influents d’Allemagne et présentera à Maîtres du rock son dernier travail en studio : Croyant au rock Février 2022. Nous pourrons retenir de grandes chansons de ce groupe telles que Vent de changement et T’aimer encore.

Halloween Il est considéré comme un élément fondamental du power metal et vient de se produire en 2022 lors de sa tournée Tournée des forces unies. reste finalement Avantasiale plus jeune groupe du Maîtres du rockformé en 2000 et qui ne s’est pas produit en Argentine depuis 2019. Voici le programme complet d’un événement que vous ne voudrez sûrement pas manquer si vous êtes fan de ce style de musique populaire.

Comment obtenir des billets pour les Masters of Rock ?

Vous pouvez obtenir votre billet pour le récital qui aura lieu au Parque de la Ciudad via le site Web FullTicket ou en personne au point de vente établi qui est le Teatro de Flores, Avda Rivadavia 8636 de 12 à 19 jours du lundi au Vendredi sauf jours fériés.

Prix ​​des billets

Champ VIP : 35 000 € + 5 250 € pour le service

Campagne: 20 000 € + 3 000 € pour le service

VIP visuel : 50 000 € + 7 500 € pour le service

