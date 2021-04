KISS Biopic Shout It Out Loud prévu sur Netflix avec la production de membres originaux du groupe

KISS, l’un des plus grands groupes de l’histoire de la musique rock, est sur le point de recevoir le traitement biopic. Netflix a remporté une guerre d’enchères pour les droits du projet, qui devrait être intitulé Crie le fort. Gene Simmons et Paul Stanley, membres fondateurs du groupe légendaire, devraient produire le projet et y seront étroitement associés. Non pas que KISS ait besoin d’aide pour gagner sa reconnaissance, mais cela pourrait une fois de plus les catapulter sous les projecteurs de manière considérable. Si tout se passe comme prévu.

Selon un nouveau rapport, Crie le fort est mis en scène par Joachim Ronning. Les crédits précédents du cinéaste comprennent Maléfique: maîtresse du mal et Pirates des Caraïbes: les hommes morts ne racontent aucune histoire. Ole Sanders a écrit la version la plus récente du scénario, William Blake Herron ayant écrit une version antérieure. Bien qu’aucun autre prétendant n’ait été nommé, il est dit que Netflix est en train de finaliser l’accord après une guerre d’enchères pour le film. Étant donné que Netflix dépense 17 milliards de dollars en contenu original rien qu’en 2021, il semble que leurs poches profondes aient une fois de plus gagné la journée.

Le catalogue de musique KISS sera en effet une grande partie du film. C’est l’un des avantages d’avoir Gene Simmons et Paul Stanley directement associés. Mais cela fera la chronique de leur amitié, qui a finalement conduit à la formation de l’un des plus grands groupes de l’histoire. Le guitariste Ace Frehley et le batteur Peter Criss seront représentés à l’écran, mais il reste à voir s’ils seront ou non impliqués directement dans le film lui-même. Il n’a pas non plus été révélé pour le moment qui jouera l’un des membres du groupe. Bien que le projet soit dit sur la voie rapide. Si tel est effectivement le cas, nous devrions entendre des informations de casting le plus tôt possible.

Les biopics musicaux peuvent être une très grosse affaire. On dit que l’espoir est de faire pour KISS ce que Rhapsodie bohémienne fait pour Queen. C’est, sans aucun doute, une barre haute à franchir. Sorti en 2018, Rhapsodie bohémienne est devenu une sensation au box-office, gagnant finalement plus de 900 millions de dollars dans le monde. Il a également remporté de nombreux prix pour la saison, Rami Malek remportant l’Oscar du meilleur acteur pour son interprétation de Freddie Mercury. Le box-office n’est certainement pas un problème avec Netflix. Mais avec plus de 200 millions d’abonnés dans le monde, il pourrait servir KISS à une nouvelle génération de fans. Netflix a déjà plongé ses orteils dans le monde du biopic musical. La saleté, sorti en 2019, a fait la chronique du groupe Motley Crue.

KISS est actif depuis 1973. Leur album live Vivant! les a catapultés au rang de superstar. Dans les années qui ont suivi, le groupe a vendu plus de 100 millions d’albums et a été intronisé au Rock and Roll Hall of Fame. Ils sont actuellement au milieu d’une tournée d’adieu. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant à mesure que de plus amples détails sur le projet seront disponibles. Cette nouvelle nous parvient via Deadline.

