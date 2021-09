Kiss annonce une édition super deluxe pour son album « Destroyer »

Les membres de Kiss ont confirmé leurs plans pour la sortie spéciale d’une édition de luxe pour célébrer les 45 ans depuis la sortie de « Destroyer », leur quatrième album studio. Atteindre le public pour la première fois en 1976, ce fut le premier matériel du groupe de hard rock à se vendre à un million d’exemplaires, étant le matériel le plus vendu de leur carrière.

A travers le profil officiel du groupe sur Twitter, les membres de Kiss ont annoncé que cet album comportera une édition « Super Deluxe » de quatre CD et un Blu-Ray, ainsi qu’une édition standard de double vinyle avec une édition limitée de couleurs jaune et rouge, une édition de seulement double CD et en numérique, préparant son lancement pour le 19 novembre.

Nous sommes ravis de célébrer la 45e Ann. de Destroyer avec une édition Super Deluxe le 19 novembre ! Comprend un coffret audio 4 CD + Blu-ray ainsi que sur un double vinyle noir standard et un vinyle double couleur jaune et rouge en édition limitée, un ensemble de 2 CD et numérique. https://t.co/S53diDgnQf pic.twitter.com/VexQuXxnuk – Bisou Bisou)

Certaines des fonctionnalités spéciales incluses dans ces nouvelles éditions incluent une nouvelle remasterisation de l’album original. qui a eu lieu dans les studios d’Abbey Road, ainsi que quelques démos inédites des archives personnelles de Paul Stanley et Gene Simmons.

Kiss inclura également des versions alternatives des morceaux de « Destroyes », y compris une version acoustique de « Beth ». L’édition « Super Deluxe » contient divers objets de collection, y compris une reconstitution de l’original « Kiss Army », tels que des brochures, des photos, un certificat d’adhésion et des lettres de fan club.

Récemment, le bassiste et chanteur du groupe, Gene Simmons, a révélé avoir été testé positif pour Covid-19 avec son compagnon de groupe Paul Stanley, c’est pourquoi le groupe a dû reporter leurs présentations précédemment prévues, s’excusant auprès de fans dans une déclaration le 13 août.

Gene Simmons a été un fervent partisan de l’idée que les concerts devraient exiger que leurs participants aient été vaccinés. « J’espère que tout le monde va porter son masque. Mais nous pouvons contrôler ce qui est à notre portée et différents États et pays ont des règles différentes », a déclaré le musicien dans une précédente interview.