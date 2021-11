Kirsten Dunst s’ouvre sur l’écart de rémunération «très extrême» pour les films Spider-Man

Star Cutouts - Figurine en carton Jake Gyllenhaal - acteur - Hauteur 183 cm

Figurine en carton Jake Gyllenhaal - acteur - Hauteur 183 cm L'acteur Jake Gyllenhaal est un acteur et producteur de cinéma américain connu pour avoir joué dans des films tel que : Spider-man far from home, la rage au ventre.. . La figurine représente l'acteur dans la rue. Elles se déplient trés facilement et tiennent bien en place Les figurines en carton peuvent être très facilement déplacées, elles sont très légères. Les figurines en cartons sont livrées pliées et sous emballage plastique. Idéales pour la déco d'une chambre, d'un salon, d'un bureau, d'une boutique. Vous avez envie de changer de déco ? Repliez votre figurine en carton et vous pouvez la stocker à plat pour une utilisation ultérieure. Pratique non ? Hauteur : 183 cm - Largeur : 58 cm Retrouvez toutes les figurines en carton acteurs et actrices de cinéma sur notre site bebegavroche.com Découvrez lsur notre site bebegavroche.com la catégorie des figurines en cartons personnages réels ainsi que les figurines en carton