Kirsten Dunst a de nouveau parlé de « Spider-Man: No Way Home » et a alimenté les rumeurs du vers d’araignée

Le 16 décembre, Marvel présentera, avec Sony Pictures, le nouveau film de Tom Holland dans le rôle de Peter Parker. Spider-Man : Pas de chemin à la maison Il sortira dans toutes les salles après des mois d’attente et de spéculation. Pendant de nombreuses semaines, ce film a généré de nombreuses rumeurs autour de lui et l’une d’entre elles concerne la possibilité qu’une araignée soit vue. C’est-à-dire se donner, Tobey Maguire et Andrew Garfield pourraient retourner au MCU pour travailler aux côtés de l’actuel wall-crawler.

Cependant, à ce sujet, rien n’est encore confirmé et la réalité est que toutes les théories sur Spider-Man : Pas de chemin à la maison ils n’étaient rien de plus que des souhaits de fans. Pour le moment, ni Marvel ni Sony n’ont parlé d’un retour de Garfield et Maguire, mais les protagonistes l’ont fait. Le premier Peter Parker n’a pas encore confirmé ou démenti l’information, mais Andrew et Tom ont déclaré, plus d’une fois, qu’ils ne travaillaient pas ensemble.

Mais, l’illusion des fans est bien plus forte que n’importe quel mot que les personnes impliquées dans les rumeurs peuvent dire. Bien sûr, il faut noter que les Spider-Man n’étaient pas les seuls à devenir la cible de spéculations, mais les premiers interprètes de Mary Jane et Gwen Stacy ont également été contraints de parler de Spider-Man : Pas de chemin à la maison. Emma Stone, de son côté, a tout nié en Kirsten Dunst a laissé les portes ouvertes pour un possible retour.

« Je souhaite qu’ils me mettent dans un autre. Comme une Mary Jane plus âgée, pourquoi pas ? Oui je le ferais et je ne dirais jamais non à quelque chose comme ça« Il a dit avant Divertissement hebdomadaire alors qu’il était en pleine présentation de son nouveau film, Le pouvoir du chien. Et, la vérité est qu’il a été dit, plus d’une fois, qu’avec l’ouverture du multivers, les prédécesseurs de Holland reviendront et ils ne le feront pas seuls.

Cependant, il faut se rappeler que Gwen Stacy d’Emma Stone est décédée en L’incroyable Spider-Man 2, il ne resterait donc que Kirsten Dunst Je suis retourné chez Tobey Maguire pour Spider-Man : Pas de chemin à la maison. Bien que la réalité soit qu’en raison du secret de Marvel et de Sony, la vérité sur l’intrigue ne sera connue que le 16 décembre prochain.

