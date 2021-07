Kirk Hammett revient sur le 40e anniversaire de Metallica

Le guitariste Kirk Hammett s’est joint au bassiste Robert Trujillo pour partager quelques mots sur l’héritage de l’emblématique groupe de trash metal Metallica, qui célèbre cette année son 40e anniversaire. Hammett a parlé de tout ce que lui et ses coéquipiers ont accompli dans tout cela. temps et ce qui les attend dans le futur.

« Mec, c’est fou quand je repense à quatre décennies. Parce que je jure devant Dieu, c’était comme si c’était hier quand nous étions dans le bus de tournée quelque part au milieu de l’Amérique, essayant de continuer. 40 ans passent très vite. C’est incroyable », a déclaré Hammett (via Blabbermouth)

Hammett prétend être impressionné par le fait qu’il n’a pas l’impression que le groupe a encore atteint son apogée et qu’ils ont toujours ces envies de musique et qu’ils prennent soin les uns des autres. « Je ne vois aucun signe de ralentissement, car nous avons des choses à faire. »

« Vous savez, ce qui est fou, c’est qu’il ne manque pas d’idées musicales, de riffs, de rythmes et de lignes de basse », a ajouté Robert Trujillo, qui assure que le plus gros problème de nombreux musiciens au fil du temps est le manque d’idées nouvelles. problème qui semble s’être produit à l’envers avec Metallica.

Metallica fait actuellement la promotion d’une réédition de « The Black Album », qui célèbre son 30e anniversaire. Pour ce matériel, ils ont invité un nombre varié et étendu d’artistes américains et latins à interpréter leurs propres reprises sur vos morceaux d’album préférés.

L’une des sorties les plus récentes de cette nouvelle édition de l’album emblématique de Metallica était trois versions différentes de la chanson « Wherever I May Roam », l’une d’entre elles interprétée par l’artiste latin J Balvin, qui a mis son propre label de reggaeton sur la chanson. . Des artistes tels que Sam Fender, Diet Cig, Mon Laferte, Ha-Ash, Miley Cyrus et St. Vincent ont déjà présenté leurs propres reprises de l’album.

L’édition du 30e anniversaire de « The Black Album » de Metallica comprendra un coffret de trois vinyles en direct, 14 CD avec des mixes, des démos, des interviews, des performances en direct, six DVD de répétition, des clips vidéo, des préparatifs en coulisses de leurs concerts et autres , et un livre à couverture rigide de 120 pages, entre autres articles divers.