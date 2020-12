Kirk Hammett et la première fois qu’il a vu Metallica en direct

Le guitariste de Metallica, Kirk Hammett, s’est souvenu du jour où il a vu son groupe actuel pour la première fois avant de les rejoindre.

Hammett rejoint le groupe composé de James Hetfield, Lars Ulrich et Robert Trujillo dans 1983, bien qu’avant de jouer pour le groupe, Exode.







Lors d’une nouvelle interview, Hammett a évoqué ce moment où le chanteur de Exode, Paul Baloff l’a emmené voir Metallica, «Je me souviens que nous étions assis un jour et le chanteur de Exode, un gars nommé Paul Baloff, qui était absolument fou, est entré en répétition et a dit: ‘Metallica, très lourd. Ils sont très lourds.

« Metallica, J’ai pensé: «Quel grand nom. C’est le meilleur nom du monde »… alors nous sommes allés les voir. Il y avait littéralement 15 personnes là-bas. Et je me souviens m’être tenu devant la scène en disant: « Wow, ces gars sont putain de bons. » Hammett.







Hammett a également parlé du moment où Metallica Il a demandé Exode être son groupe d’ouverture, étant la première fois qu’il a rencontré James Hetfield et Lars Ulrich.

« J’ai rencontré ces gars pour la première fois dans les vestiaires de Jardins de Mabuhay, ce qui n’était pas un vrai vestiaire, était comme une ruelle couverte … c’était le début de ma relation avec eux.