Kirk Cameron organise la manifestation publique du réveillon du Nouvel An, mettant des vies en danger

Comme la plupart des femmes de mon âge, j’avais le béguin pour Kirk Cameron quand il était sur Growing Pains dans les années 80. Ce sourire tordu! Ces fossettes!

Ces jours-ci, Kirk Cameron est surtout connu pour son christianisme évangélique conservateur. Le mois dernier, il a utilisé cette plate-forme pour quelque chose de beaucoup plus néfaste – organiser des événements de grande diffusion potentiels dans le sud de la Californie pour que les gens prient, chantent des chants de Noël et protestent contre les ordres de rester à la maison.

Oui, il a demandé aux gens de se rassembler sans masque et de chanter en public pendant le pic des infections et des hospitalisations à Covid-19, où la capacité des soins intensifs est de 0% et les taux de mortalité continuent de grimper.

Malgré le fait que les hôpitaux locaux préparent des unités Covid à débordement, Kirk Cameron a prévu un autre rassemblement public le soir du Nouvel An – cette fois sur une plage encore inconnue à Malibu.

Il fait tout cela, d’une manière ou d’une autre, au nom du christianisme.

La première idée terrible de Kirk Cameron comme celle-ci était pour un grand groupe de personnes de se rencontrer, sans masque, dans le parking du Oaks Mall à Thousand Oaks, en Californie, pour chanter des chants de Noël.

Dans sa publication du 11 décembre sur Instagram, Cameron a appelé sa manifestation pacifique des chants de Noël du 6 décembre [sic] s’est avéré être « une telle bénédiction » qu’ils en ont programmé une autre pour le dimanche suivant.

Le timing de Cameron n’aurait pas pu être pire.

Dans le comté de Ventura, où les premiers événements de chants de Noël ont eu lieu, les taux de Covid-19 ont grimpé rapidement en décembre, avec des taux de mortalité en hausse de 414% au cours des deux dernières semaines.

Les rassemblements de Kirk Cameron violent presque tous les conseils que les médecins, l’OMS et les CDC ont proposés pour aider à ralentir la propagation du virus.

Oui, ils sont à l’extérieur, ce qui est considéré comme plus sûr que d’être à l’intérieur, mais il décourage l’utilisation de masques et la distanciation sociale tout en conduisant les autres à chanter, ce qui est connu pour encourager la propagation du virus dans l’air.

Dans une vidéo Instagram ultérieure, Cameron justifie ces rassemblements en disant que l’isolement du verrouillage a également tué des gens.

Oui, les verrouillages ont des conséquences terribles. Les gens se sentent isolés, seuls, coupés de la société. Les gens perdent leur emploi et leur maison. C’est affreux.

Ce que Kirk Cameron semble oublier, il existe des moyens beaucoup plus sûrs d’aider les gens à se sentir moins seuls. Ils pouvaient se rassembler à l’extérieur, socialement éloignés, chanter et prier tout en portant des masques. Les rendez-vous de télésanté avec des médecins, des thérapeutes et même avec votre membre de confiance du clergé peuvent également vous aider.

Mais je suppose que prendre des mesures raisonnables comme celles-là ne créerait pas suffisamment de spectacle pour lui gagner la notoriété qu’il semble rechercher avec ces protestations.

Maintenant, Noël est passé, mais il semble que Kirk Cameron n’est pas encore prêt à sortir des projecteurs.

Selon Malibu Patch, Cameron a publié une annonce sur son compte Instagram selon laquelle il organiserait une prière le soir du Nouvel An sur une plage non divulguée à Malibu, la petite ville balnéaire relativement isolée connue pour ses résidents célèbres.

Malibu Surfside News rapporte que le lieu précis de l’événement, « New Year’s Even Sunset Singing & Prayer For Our Nation By Candlelight », ne serait annoncé que quelques heures auparavant.

Cameron semble avoir supprimé la publication Instagram mercredi, mais pas avant que les gens ne se prononcent sur leurs propres opinions.

Le Surfside News rapporte que « [c]les omments sur ses médias sociaux à propos des événements couvrent toute la gamme, avec des voix critiques disant des choses comme: «Vous n’essayez peut-être pas intentionnellement de blesser les gens, mais vous êtes volontairement aveugle à ce sujet» et «Vous êtes une personne perturbée et malade… pour rester pertinent. ‘ »

Il y aurait également eu beaucoup de partisans dans ses commentaires, faisant écho à sa déclaration selon laquelle les gens souffrent et ont besoin de prière pour guérir.

Alors pourquoi les fonctionnaires ne peuvent-ils pas simplement les expulser de la plage?

Patch rapporte qu’en raison de la nature religieuse des événements de Cameron, les forces de l’ordre ne peuvent tout simplement pas faire grand-chose pour le faire taire, malgré les réglementations du ministère de la Santé du comté de LA contre les rassemblements comprenant des membres de plus d’un ménage.

Les contre-manifestations peuvent sembler une bonne idée, mais cela semble encourager davantage de rassemblements publics et cela n’a pas beaucoup de sens pour moi, étant donné le contexte.

Ils doivent juste le laisser faire.

Pour moi, le vrai mystère est de savoir comment Cameron peut utiliser le christianisme pour justifier ces événements.

Comme Cameron l’a lui-même déclaré, environ 99% des personnes qui contractent Covid-19 survivront.

Le côté obscur étrange et horrible de cet argument est le licenciement total des 1% qui mourront de la maladie.

Aux États-Unis, ce 1% a signifié la mort de plus de 300 000 êtres humains en seulement dix mois.

Trois cent mille personnes sont mortes, et les taux de mortalité en décembre ont fortement augmenté dans les comtés de Los Angeles et de Ventura, où se déroulent les événements de Cameron.

Comment, au nom du christianisme, quelqu’un peut-il ignorer le risque pour 1% des gens: les personnes âgées, les personnes atteintes de diabète et de maladies cardiaques, les personnes qui se remettent d’un cancer (y compris les enfants, les adolescents et les personnes dans la vingtaine)?

Comment, en tant que chrétiens, pouvons-nous considérer ces membres les plus vulnérables de notre société comme jetables?

Il existe d’innombrables exemples des enseignements de Jésus qui vont directement à l’encontre de cela.

Jésus a touché et guéri un homme atteint de la lèpre dont tout le monde avait peur. Jésus a invité les membres indésirables de la société dans son cercle intime et les a traités comme des égaux, gagnant le mépris des étrangers.

Alors, comment un chrétien peut-il justifier le fait de demander à de grands groupes de personnes de prendre des risques inutiles en disant: « Ce n’est que 1% des gens qui meurent » – surtout maintenant que nous savons que 1% a déjà coûté la vie à 300 000 personnes?

Ce sont les pères, les mères, les grands-mères, les conjoints et les enfants des gens qui meurent par milliers chaque jour.

Les médecins, les infirmières, les épiciers et les travailleurs agricoles sont en train de mourir. Et chacune de leurs vies comptait. Chacun comptait.

Certes, Kirk Cameron a parfaitement le droit de se réunir pour chanter et prier dans ce pays, même s’il refuse de le faire en toute sécurité, avec des masques et des distances sociales.

Mais nous avons le droit de faire toutes sortes de choses blessantes. Nous pouvons insulter les gens, nous pouvons blesser les sentiments des gens, nous pouvons répandre des ragots et briser des confidences, nous pouvons tromper nos partenaires et mentir au visage des gens.

Chacune de ces choses est un droit protégé.

Mais cela ne veut pas dire qu’ils ont raison. Cela ne les rend pas éthiques.

Ce n’est pas parce que tu le peux, Kirk, que tu devrais le faire.

Rassembler des centaines de personnes ensemble pour chanter et prier en public en ce moment, sans masques ni distanciation sociale, est tout simplement une chose contraire à l’éthique.

Je voudrais demander à Kirk Cameron de se souvenir de Mark 12:31:

«Vous aimerez votre prochain comme vous-même. Il n’y a pas d’autre commandement plus grand que ceux-ci.

Pouvez-vous aimer votre voisin – 100% de vos voisins, pas seulement 99% – autant que vous vous aimez? Pouvez-vous aimer tous vos voisins autant que vous aimez et appréciez l’attention que vous obtenez pour ces manifestations de prière?

Je suis d’avis que vous ne pouvez pas dire que vous appréciez la vie humaine et que vous encouragez les gens à se rassembler en groupe, sans masque et proche, à chanter et à prier ensemble pendant la pandémie la plus meurtrière de l’histoire récente.

Rappelez-vous, Dieu peut vous entendre aussi facilement lorsque vous êtes seul que lorsque vous êtes dans une foule.

Je pense qu’au lieu d’organiser une manifestation sans masque sur la plage, Kirk Cameron devrait rester à la maison ce réveillon du Nouvel An et consacrer cette soirée à la prière, et demander à ses fans de faire de même.

Parce que Dieu peut entendre vos prières depuis votre salon aussi facilement qu’Il le peut depuis l’église.

Et Dieu peut aussi entendre nos prières à travers des masques.

Ce soir est une excellente soirée pour Kirk Cameron de s’asseoir et de demander à Dieu de l’aider à voir la valeur de chaque vie ici sur terre, pas seulement les 99% de ceux qui survivront aux infections Covid.

Si nous voulons prier ce soir, nous devrions peut-être demander à Dieu de nous apprendre à l’honorer en 2021 en montrant à quel point nous accordons de l’importance à la vie et à la sécurité des autres.

Je ne peux pas présumer de savoir ce que Dieu lui dira ou quelle direction chacun de nous recevra. Mais je peux vous dire que rester à la maison est beaucoup plus aimant pour vos voisins vulnérables que de faire preuve de manque de respect pour la vie de nos premiers intervenants et des membres les plus vulnérables de nos communautés.

Joanna Schroeder est une écrivaine féministe et critique médiatique dont les écrits ont été publiés dans The New York Times, Time, Redbook, Cosmopolitan, BuzzFeed, Esquire, Vox, etc. Suivez-la sur Twitter pour plus.