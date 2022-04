Kirby et la terre oubliée : tous les codes pour les cadeaux gratuits de Waddle Dee en un coup d’œil

Avec Kirby et la terre oubliée la boule de coeurs rose froissée est enfin arrivée : La première, complète Aventure 3D de Kirby vous emmène dans un monde abandonné rempli de ruines, de dangers et de beaucoup d’objets de collection.

Pour que vous au Sauver les Waddle Dees bien fortifié, vous avez non seulement besoin de beaucoup de pièces d’étoiles et de pierres rares, mais aussi de beaucoup de nourriture : Kirby ne se bat à pleine puissance que lorsque son estomac se bat avec lui nourriture délicieuse est rempli.

Kirby and the Forgotten Land : Star Coins, Rare Stones et plus grâce aux codes cadeaux

Les pièces étoiles et Tomates Maxime et les gâteaux auto-farcis sont réguliers dans le jeu, mais parfois vous avez besoin d’un petit extra et c’est de là que viennent les nombreux codes cadeaux comme appelé.

Dans le Ville de Waddle Deele hub central du jeu de plateforme mignon, il y en a un service de livraison. Il est dirigé par un sympathique Waddle Dee, qui vous offrira des articles utiles en échange des bons codes.

Certains de ces codes peuvent être trouvés bien cachés dans Waddle Dee Town, tandis que d’autres ont été partagés par Nintendo récemment des médias sociaux. Pour que vous n’ayez pas à rechercher les codes des chaînes de la société japonaise, nous en avons un pour vous aperçu pratique prêt:

Codes cadeaux : Récompenses: PREMIER MOT DE PASSE 100 pièces étoiles KIRBYSTORY 300 pièces étoiles MERCI D’AVOIR RENCONTRE KNIGHT 3 pierres rares BRAWLINGCOLOSSEUM 500 pièces étoiles + 1 attaque + CLEARDEMO 300 pièces étoiles KIRBYTHEGOURMET 1 pierre rare + 1 gâteau de bourreur automatique NOUVELLE AVENTURE 300 pièces étoile + 1 pierre rare MODE BOUCHE 100 pièces étoiles + 1 gâteau de bourrage automatique KIRBYMICROSITE 150 pièces étoiles + 1 attaque + MERCIKIRBY 1 000 pièces étoiles + 1 pierre rare BUREAU DE NOUVELLES DE KIRBY 150 pièces étoiles + 1 boisson énergisante KIRBYGAMESTOPCAN 150 Pièces Étoile + 1 Maxi Tomate KIRBYADVENTURECALI 300 pièces étoile + 4x nourriture NOUVELLES DU JEU 1 pierre rare GUIDE D’AVENTURE 1 pierre rare

Vous pouvez acheter toutes sortes de choses à Waddle Dee Town avec des pièces étoiles, les pierres rares sont faites pour ça mise à niveau de vos compétences responsable et puis il y a de la nourriture avec laquelle vous remplissez votre barre de vie et des améliorations temporaires. Nous souhaitons bonne rédemption !