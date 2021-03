Kipo et l’âge des Wonderbeasts: est évidemment un spectacle Dream Works dans le ton, apportant un confort similaire

Kipo and the Age of Wonder beasts est une série animée sur Netflix. La seule série célèbre de Netflix est la suivante. Le créateur Radford Sechrist façonne un impressionnant no man’s land de personnages excentriques, d’un tas conscient de goop avec une voix d’enfant et un niveau de développement à notre propre Kipo (Karen Fukuhara) aux poings de panthère.

La saison deux équilibre des personnages importants, en présente de nouveaux et donne la profondeur vraiment nécessaire au héros de couleur pourpre qui se fait acclamer en tant que suivi approprié de la première saison profondément reconnue.

Il est gênant de ne pas noter après avoir regardé les deux émissions que «Kipo and the Age of Wonderbeasts» partage une conception de groupe étonnamment comparée aux deux parties de l’arrangement «Symbol», «Symbol, The Last Airbender and Symbol: The Légende de Korra.

Cet examen s’avère plus approprié après avoir regardé les deux périodes de l’émission. Il y a plus d’émissions sur Netflix, mais l’une d’entre elles est que c’est mieux pour nous de regarder et d’apprécier.

Chacun des trois groupes a quatre types de «prétendants» conscients, y compris le héros et en tout cas un animal non verbal pour le divertissement. «Kipo» casse la recette éprouvée du «Symbole» de diverses manières, cependant, initialement une structure d’histoire occasionnelle.

La dernière et dernière saison de kipo est officiellement disponible en streaming sur netflix !! – Kipo et les mises à jour de l’âge des Wonderbeasts! (@kipoupdates) 12 octobre 2020

L’excursion d’Aang est un point culminant de trois saisons d’investigation et d’attrait dans un monde parfaitement construit pour enfin s’organiser avec un affrontement focal général. L’excursion de Korra est plus fragmentée et engagée de manière incohérente, traitant chaque saison une réprobation importante dont les inspirations et les activités sont sans importance jusqu’à la dernière.

«Kipo» fusionne ces deux styles, ayant chaque saison de travail à partir du cliffhanger de la saison dernière tout en se concentrant sur une partie totalement inattendue de l’odyssée même qui survient à cause des activités de Kipo et de ses compagnons.

Malgré sa prédominance dans la culture sombre occidentale, l’activité (à la fois «anime» occidental et oriental) a besoin défavorablement d’une représentation de sa foule dans différentes œuvres. «Dragonball Z» et «Naruto» démontrent daté dans leur représentation de dessins animés de personnages sombres.

Alors que la classe a saturé la culture américaine et s’est creusée dans l’esprit de la plupart des électeurs de la génération Z, malheureusement, peu de jeunes observateurs découvrent des personnages qui se ressemblent dans leurs émissions pour enfants numéro un.

«Kipo» caractérise un effort de pleine conscience sociale et de représentation qui donne un modèle étonnant à la vivacité arrangée par les enfants à suivre. Tous les personnages principaux humains sont sombres, et Dave le bug parlant (exprimé par Deon Cole) est sans ambiguïté quelque chose de très similaire quel que soit son extérieur vert. Le hip bounce et le rap contiennent la majorité de la bande originale et font une publicité fantastique sur les scènes de bataille.

Contrairement à d’autres tentatives expresses de représentation réformiste dans les médias pour jeunes, l’entrelacement de la culture sombre forme juste un monde et une histoire spéciaux. Il n’est pas non plus représenté comme le point focal du monde; fondamentalement, le point focal à travers lequel Kipo et co.

voir le reste de la surface et ses différents animaux et rassemblements pour devenir une connaissance approfondie.

