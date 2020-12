"Kingsman"- Série: Matthew Vaughn prévoit sept autres films

C’est un secret de polichinelle que le réalisateur et producteur Matthew Vaughn a de grands projets pour l’univers cinématographique de Kingsman. En plus du prochain prequel « The King’s Man: The Beginning » et de la suite prévue « Kingsman 3 », on a récemment parlé d’une série télévisée – mais apparemment Vaughn a beaucoup plus de projets!

Matthew Vaughn prévoit « environ sept autres films » Kingsman « », Zygi Kamasa laisse éclater la bombe au Winston Baker UK Finance Summit (via Deadline). Le PDG de la société de production de Vaughn, Marv Group, poursuit: « Nous avons une série télévisée » Kingsman « en préparation et deux ou trois autres franchises sont en cours de développement aux côtés du monde » Kingsman « . »

Le « Millarworld » grandit

Malheureusement, Kamasa ne révèle pas quels films « Kingsman » suivront. En 2018, cependant, Matthew Vaughn a révélé qu’en plus de « Kingsman 3 » avec Taron Egerton et de la préquelle « The King’s Man: The Beginning », Un film autour de l’homme d’État américain de « Kingsman 2: Le cercle d’or » est à l’étude.

Outre la série « Kingsman », Vaughn rêvait également d’un redémarrage « Kick-Ass » et « Hit-Girl ». On parlait de tout un « Millarworld » basé sur les bandes dessinées de Mark Millar.

En attendant « The King’s Man: The Beginning »

Les deux comédies d’action « Kingsman: The Secret Service » (2014) et « Kingsman: The Golden Circle » (2017) ont rapporté plus de 825 millions de dollars américains dans le monde (via Box Office Mojo « The Secret Service » et « The Golden Circle » ).

La nouvelle ramification, « The King’s Man: The Beginning », devait démarrer en février 2020, mais a été reportée à plusieurs reprises en raison de la crise corona. La préquelle avec Ralph Fiennes et Daniel Brühl devrait maintenant commencer dans les salles françaises le 11 février 2021 – à condition qu’il n’y ait plus de retard.