Kingsman 3 commencera le tournage en 2022

Alors que nous allons enfin voir le prequel de Kingsman The King’s Man ce Noël, avec des critiques très mitigées provenant des avant-premières, il semble que le travail soit déjà en cours pour terminer la trilogie qui a commencé avec Kingsman : les services secrets et s’est poursuivi dans Kingsman : le cercle d’or. La nouvelle préquelle semble apporter un grand changement au ton de la série de comédie d’espionnage, et de nombreux fans s’attendront à Kingsman 3 pour ramener une sensation familière alors qu’il revient à l’histoire du personnage de Taron Egerton, Eggsy, et comme Matthew Vaughan l’a révélé à ComicBook.com lors de la promotion du nouveau film, ils sont tous prêts à commencer le tournage en septembre 2022.

La star de la franchise Egerton avait déjà taquiné « il y a un script » en 2019, date à laquelle le travail était à l’origine terminé sur The King’s Man, mais grâce à la pandémie de COVID, la sortie de la préquelle a été reportée et en ce qui concerne Kingsman 3, il y avait le rachat de Fox par Disney à considérer qui a mis le nouveau film sur un terrain incertain. Compte tenu de l’enthousiasme de l’acteur à assumer le rôle d’Eggsy une fois de plus pour terminer son histoire et des nouveaux commentaires de Vaughn, il semblerait que Disney soit heureux de continuer avec la franchise Kingsman pour un autre tour.

Les films Kingsman sont basés sur la série de bandes dessinées de Mark Millar et Dave Gibbons. mission pour empêcher la mégalomanie de Richmond Valentine d’anéantir la majeure partie du monde pour faire face au changement climatique. Avec un casting de soutien comprenant Samuel L. Jackson dans le rôle de Valentine, Colin Firth, Michael Caine et Mark Strong, le film a remporté des critiques majoritairement positives et a rapporté plus de 414 millions de dollars, ce qui a manifestement déclenché la suite. Kingsman : Le Cercle d’Or en 2017.





La plupart des acteurs étaient de retour pour le deuxième tour, et cette fois ils ont ajouté un soutien des poids lourds avec Halle Berry, Julianne Moore, Jeff Bridges, Pedro Pascal, Channing Tatum et même Elton John rejoignant le casting. Bien que le film ait fonctionné aussi bien que son prédécesseur au box-office, le film n’a pas tout à fait atteint les mêmes sommets avec les critiques ou le public avec son temps d’exécution de 141 minutes qui a explosé la vessie pour avoir étiré un peu l’intrigue du film. mince. C’était encore assez pour voir le feu vert de Fox L’homme du roi, qui sort le 22 décembre après de nombreux retards.

Les fans de la série de films seront ravis de savoir qu’un troisième volet de la série principale va se diriger vers nous, et avec des objectifs fixés pour le tournage à la fin de l’année prochaine, nous verrons probablement le retour d’Eggsy and Co vers Noël 2023. Que ce soit il y aura d’autres aventures au-delà de ce point ne se résumera qu’au succès de L’homme du roi, qui semble sur un terrain instable grâce à une combinaison de critiques tièdes et du film opposé à Spider-Man: No Way Home et The Matrix Resurrections au box-office, et Kingsman 3 lors de sa sortie finale.









