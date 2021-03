Kingsglaive: Final Fantasy XV 4K UHD / Blu-ray (Critique)

Le film 2016 Kingsglaive: Final Fantasy XV est sorti aujourd’hui (3/30) en 4K UHD. En plus du disque 4k, il existe une version Blu-ray et numérique du film. Kingsglaive est basé sur le jeu emblématique, qui s’est vendu à près de 9 millions d’exemplaires dans le monde depuis son lancement et est un lien avec le jeu vidéo qui est aujourd’hui connu sous le nom d’univers Final Fantasy XV qui a engendré plusieurs jeux dans le monde FF.

SYNOPSIS

Le royaume magique de Lucis abrite le cristal sacré, et l’empire menaçant de Niflheim est déterminé à le voler. Roi Régis de Lucis (Sean Bean) commande une force d’élite de soldats appelée Kingsglaive. Maniant la magie de leur roi, Nyx (Aaron Paul) et ses camarades se battent pour protéger Lucis. Alors que la puissance militaire écrasante de l’empire s’abat, le roi Régis est confronté à un ultimatum impossible: épouser son fils, le prince Noctis, avec la princesse Lunafreya de Tenebrae (Lena Headey), captif de Niflheim, et abandonner ses terres au règne de l’empire. Bien que le roi le concède, il devient clair que l’empire ne reculera devant rien pour atteindre ses objectifs sournois, avec seulement le Kingsglaive se tenant entre eux et la domination du monde.

pour un examen complet du film, cliquez ici.

Réalisateur: Takeshi Nozue

Écrivain: Takashi Hasegawa

En vedette: Aaron Paul, Lena Headey, Sean Bean, Jon Campling, Adrian Bouchet, Will Bowden

Compositeur: John R. Graham

Yeux

Codec: HEVC / H.265

Résolution: 4K Upscaled (2160p)

HDR: HDR10

Rapport hauteur / largeur d’origine: 2,39: 1

Visuellement, le film est génial, ajoutez 4K et c’est tout simplement incroyable! Le film est mis à l’échelle à 4k mais même avec cela, tout est net et net. Les combats et les batailles à grande échelle semblent très réalistes, et les scènes de nuit sont tout aussi géniales en raison du fait que les noirs ne sont pas délavés ou semblent grisâtres. Dans certains des gros plans, je suis capable de voir des pores, des perles de sueur et de nombreux autres détails mineurs, auxquels je ne ferais normalement pas attention, sur tous les visages que je vois. En ce qui concerne les éléments visuels de ce film, vous ne serez certainement pas déçu, mais encore une fois, nous parlons d’un film de Square Enix. Je n’ai jamais rien eu de mal à dire à propos de leurs scènes de film / jeu pour tout ce que j’ai vu par eux et c’est la première que je vois en 4k est une joie pour mes yeux.

Oreilles

Anglais: DTS-HD Master Audio 5.1 (48 kHz, 16 bits)

Je peux me vanter un peu que c’était le premier test de mes enceintes tour Altec Lansing et que le son était bon. Je ne vais même pas me faire passer pour un type de maître audiophile ici. Je sais ce que je ne devrais pas entendre et c’est n’importe quel type de sifflement ou de distorsion dans les sons quand il y a des bruits forts. Je peux dire avec joie qu’après avoir regardé de nombreuses scènes de bataille avec des gens hurlant, des créatures rugissantes, des explosions et d’autres bruits de combat / bataille divers, il n’y avait aucune distorsion du son que je pouvais entendre. Je garde généralement mes bas un cran ou deux en dessous des aigus lorsqu’on leur donne un nombre solide avec lequel travailler, donc je les ai réglés pour 4/6 (haut), 2/6 (bas). À environ 30% du volume, les explosions ont donné un bruit sourd assez bon sans secouer les objets en vrac dans la pièce et ne pas noyer les sons aigus comme des voix. La seule chose que j’ai vraiment appréhendée était la bande originale de ce film. Il est très rare que je «syntonise» la partition d’un film que je regarde, mais celui-ci était assez bon pour que je le remarque et l’apprécie.

Les extras

Kingsglaive contient quelques extras sur le disque Blu-ray, bien sûr, avec des films comme celui-ci, il n’y a généralement pas de bobine blooper ou de scènes supprimées (généralement les premières choses que je fais) mais il y a du contenu pour ceux qui s’intéressent à toutes les autres vidéos BTS.

⦁ A Way with Words: Voix épiques et intimes: Aaron Paul, Lena Headey, Sean Bean – avec les cinéastes – révèlent le processus de création de la voix pour ce film

⦁ Fit for the Kingsglaive: Construire le monde: Une exploration en profondeur de l’imagination et de la conception de l’univers unique de ce film

⦁ Pour capturer le Kingsglaive: le processus: Explorez le processus complexe de capture des performances physiques au cœur de ce film généré par ordinateur

⦁ Musique émotionnelle: marquer le Kingsglaive: Découvrez la création de la partition véritablement innovante et percutante