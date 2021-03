Kings of Leon sortira son nouvel album en tant que crypto-monnaie

Les crypto-monnaies, même s’il reste encore de nombreuses questions sur leur origine et leur utilisation, elles commencent petit à petit à gagner du terrain sur le marché, donc le groupe Rois de Léon irait au format « Jeton non fongible » (NFT pour son acronyme en anglais) pour la sortie de son nouvel album « Quand tu te vois».

Calen suit et l’entreprise partagera une collection intitulée « NFT vous-même»Vendredi prochain, le 5 mars, date qui coïncide avec le lancement officiel de son nouvel album. Le format NFT C’est un type de crypto-monnaie dans lequel chaque unité peut contenir des images, des billets spéciaux, des fichiers musicaux et plus de contenu multimédia.

Cette collection de NFT sIl sera disponible sur la page YellowHeart. Selon un communiqué, il « exploitera la puissance de la musique du groupe et les visuels de leur nouvel album pour déconstruire, dégénérer et déformer les symboles et photographies iconiques du groupe ».

Cette série de NFT a été fait par Nuit après nuit, qui collaborent déjà depuis des années sur des problématiques créatives avec le groupe. Chaque collection se compose de 3 jetons, comprenant 25 pièces uniques et comprenant une édition limitée du vinyle « Oeil doré« Et la chance de gagner l’un des six » billets en or « pour la prochaine tournée du groupe.

Chacune des photographies présentées dans les jetons a été prise par Matthew Followill, guitariste principal du groupe ou par Casey McGrath, directeur créatif de Nuit après nuit.

Le produit de la vente du NFT, ainsi que la version la plus chère de l’album sera reversée au fonds « Nation de l’équipage»Organisé par l’association Nation vivante, qui cherchera à offrir un soutien aux travailleurs de concert qui ont été au chômage pendant la pandémie.

Rois de Léon Ils ne sont pas les premiers artistes à se tourner vers les crypto-monnaies dans le cadre de leurs expressions artistiques. Au cours du dernier mois, Grimes mis aux enchères dix pièces limitées de NFT sous le titre de « WarNymph Collection Vol. 1 « . Chacun présente un art exclusif qui lui est propre.