Kings Of Leon présente la nouvelle chanson «Must Catch The Bandit»

Kings Of Leon a anticipé la sortie imminente d’une nouvelle chanson, intitulée « Doit attraper le bandit. » Le groupe n’a sorti aucun nouveau matériel officiel depuis quatre ans, avec leur dernière sortie sur l’album de 2016 «Murs».

Vous pourriez aussi être intéressé par: « Justice League »: Quel est l’état actuel de vos effets visuels?

«C’est la faute à la joie de Noël, mais j’ai hâte de partager», le bassiste Jared Followill a tweeté le 25 décembre. « @Kingsofleon a tweeté » 28 ans est presque terminé « il y a DIX MOIS. Suffisant,

«Si on vous promettait une nouvelle musique des Kings dans 2 semaines, nous pardonneriez-vous? Pouvez-vous? »

Alors essayé d’ajouter un extrait de la piste dans un tweet de suivi, mais plaisantait « Assemblage requis pour ce cadeau de Noël » lorsque la vidéo a fini par apparaître sous forme de lien.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Watchmen: Regina King révèle la condition pour revenir à la série

Bien qu’aucun lancement officiel ne soit arrivé au cours des quatre dernières années, en Mars le groupe a partagé un enregistrement en direct d’une nouvelle chanson intitulée « Going Nowhere ». La performance était enregistré dans sa ville natale de Nashville et n’avait que le chef Caleb Followill à la guitare acoustique.

Pendant, Kings Of Leon devait jouer son premier spectacle à Londres depuis 2017 cet été, mais ils ont été forcés de annule ça pour la pandémie mondiale en cours.