Kings of Leon anticipe à nouveau de nouvelles chansons

La première semaine de 2021 n’est pas encore passée et il semble que Kings of Leon pourrait préparer le terrain pour leur retour imminent sur la scène musicale. Le groupement de Nashville, Tennessee aurait été absent de la sortie de nouveau matériel depuis la sortie de l’album « Des murs« En 2016, et il y a quelques jours à peine, ils auraient anticipé la première de deux nouvelles chansons: »Doit attraper le bandit » et « Ressentez ce que vous faites».

Non satisfaits de celui-ci, ses membres ont désormais partagé deux avancées supplémentaires sur les réseaux sociaux sous les titres de « Danser dans ta tête » et « Faites tourner comme nous pouvons». Contrairement aux précédents, qui ont une date prévue pour le 7 janvier, ceux-ci n’ont pas encore de date estimée pour leur lancement.

Vers Noël, le bassiste Jared suit aurait anticipé, de manière assez cryptique, que le groupe aurait déjà travaillé sur du nouveau matériel, qui, pour des raisons inconnues, n’aurait pas été publié ces derniers mois. Rois de Léon, le téléchargement est presque terminé. Il y a dix mois. Assez », aurait-il écrit sur Twitter.

Rappelons que, bien qu’il n’ait pas sorti de nouvel album depuis quatre ans, le groupe aurait présenté un «retour symbolique» en mars 2020. Avec une vidéo enregistrée sur une scène vide de Nashville, le chanteur Caleb Followill était accompagné d’une guitare acoustique pour interpréter une chanson intitulée «Nulle part».

Rois de Léon aurait programmé sa première présentation l’année dernière en Londres depuis 2017, qui a dû être annulée en raison des ravages causés par la pandémie. Jusqu’à présent, le groupe n’a pas confirmé si ces nouvelles chansons feront partie d’un nouvel album.