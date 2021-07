Kingpin fête son 25e anniversaire : est-ce le film le plus sous-estimé des frères Farrelly ?

Dans les années 90, si vous cherchiez un film de voyage plein d’humour de toilette juvénile et de comédie burlesque, vous ne seriez jamais loin d’un film des Farrelly Brothers. Après avoir ouvert la voie avec Stupide et encore plus stupide, leur deuxième long métrage, Pivot central, a fait en sorte que le monde du bowling à dix quilles ne soit plus jamais vu sous le même jour. Les Farrellys avaient le moyen de puiser dans les comédies bruyantes des années 80 et de combiner les parties les plus scandaleuses d’entre elles, avant de tout monter à onze. Comme Pivot central atteint son 25e anniversaire, le film était-il digne de ses faibles notes et de son retour au box-office, ou était-ce un joyau sous-estimé, bien que légèrement barbouillé.

Kingpin raconte l’histoire de Roy Munson (Woody Harrelson), un pro-bowler qui après avoir remporté un concours contre le quelque peu dérangé Ernie McCracken (Bill Murray) finit par perdre sa main et est contraint de mettre fin à sa carrière. Flashfoward dix-sept ans, et Roy est un vendeur incompétent chauve, hors de forme, qui a très peu d’atouts pour lui. Lorsqu’il n’est pas contraint à des faveurs sexuelles par sa logeuse pour l’aider à payer son loyer, Munson parvient à tomber sur Ishmael Boorg (Randy Quaid), qu’il considère comme un champion de bowling potentiel et son billet pour le grand moment en tant qu’entraîneur.

Leurs aventures dans le bowling et le bousculade les mènent à l’inévitable confrontation avec McCracken, mais quand Ishmael se casse la main en essayant de frapper l’adversaire de Munson, Munson doit affronter McCracken dans une confrontation pour un prix d’un million de dollars, et cela se termine par McCracken gagnant par une seule épingle. . Dans la foulée, Munson décide de changer de vie, reçoit une somme d’argent importante de sa future petite amie, McCracken est remboursé hors écran, et en général, c’est une fin heureuse pour tous.

A sa sortie, Pivot central avait certes ses fans mais par rapport à Stupide et encore plus stupidel’énorme transport de 247 millions de dollars, il a fait un maigre 32 millions de dollars, à peine le seuil de rentabilité. De même, les critiques ont mutilé le film pour être « vulgaire et mesquin » et il n’a toujours qu’une cote d’approbation de 50% sur Rotten Tomatoes. Cependant, tout n’est pas aussi sombre pour le film qu’il y paraît, car ces dernières années, il a trouvé plus de fans et d’applaudissements que prévu.

En plus d’être inclus dans un certain nombre de listes de « films les plus sous-estimés des années 1990 », Kingpin a également atterri dans la liste des 100 films les plus drôles de Bravo au numéro 68, et en 2018, Vulture.com a classé le film comme le deuxième meilleur film de Woody Harrelson. La plus grande perplexité à propos du film est de savoir comment il s’est si mal passé au box-office. Considérant les performances de Dumb and Dumber, et le brut encore meilleur de There’s Quelque chose à propos de Marie, Pivot central aurait dû au moins franchir la barre des 100 millions de dollars, mais peut-être sans l’attrait comique de quelqu’un comme Jim Carey ou Ben Stiller, même un tour secondaire stellaire de Bill Murray n’était pas suffisant pour attirer les foules.

Malgré ses débuts dans Cheers, Harrelson n’était pas vraiment connu pour ses rôles de comédie, mais sa performance presque hétéro dans Kingpin mérite vraiment plus d’éloges qu’elle n’en reçoit, et est en fait un digne prédécesseur de sa plus récente comédie d’horreur Zombieland, qui a également joué un grand tour de Bill Murray. Il y avait un certain timing comique dans sa performance qui faisait fonctionner le ridicule des événements qui se déroulaient autour de lui d’une manière qu’un acteur mieux connu pour la comédie aurait peut-être surjoué. Soutenu par Ishmael trop innocent de Randy Quaid, Vanessa Angel dans le rôle de son amour et McCracken maniaque de Bill Murray, Harrelson’s Munson est quelqu’un pour qui il est facile de s’enraciner et le film lui-même en est un qui continuera probablement à être référencé par rapport aux années 90, comme Porky’s et Caddyshack le sont dans les années 80.

Les points de vue et opinions exprimés dans cet article sont ceux de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement la politique ou la position officielle de 45secondes.fr.