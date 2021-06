Kingpin 2 se passe-t-il avec la production des frères Farrelly?

Une suite à Pivot central serait en préparation. Sorti en 1996, l’original Pivot central était une comédie sportive sur le thème du bowling réalisée par Peter et Bobby Farrelly. Mettant en vedette Woody Harrelson, il a suivi un quilleur professionnel qui devient le manager d’un talent amish prometteur (Randy Quaid). La comédie ne semble pas générer la même quantité d’amour que les autres titres des Farrelly Brothers de son époque, comme Stupide et encore plus stupide et Il y a quelque chose à propos de Marie, mais c’est un film plutôt agréable et sous-estimé.

Maintenant, il semble que la balle roule vers l’avant sur pivot 2 environ 25 ans après la sortie du premier film. Selon Collider, les frères Farrelly sont sur le point de produire la suite, qui est maintenant en « développement actif » chez Village Roadshow Pictures. On ne sait pas pour le moment si les frères Farrelly reviendront également pour réaliser ou s’ils seront impliqués dans le scénario, bien qu’il soit noté que le film original a été écrit par Barry Fanaro et Mort Nathan.

Aucun détail de l’intrigue n’a été révélé sur pivot 2, on ne sait donc pas s’il inclura des acteurs ou des personnages de retour. Cela ne ressemblerait pas à une véritable suite sans Woody Harrelson en tête, mais rien n’indique qu’il soit impliqué pour le moment. Il ne semble pas probable que Randy Quaid revienne, car il est depuis passé de l’action à la politique avec un plan potentiel pour se présenter au poste de gouverneur de Californie.

Bill Murray a également joué dans Pivot central en tant que légende du bowling Big Ern McCracken. Il est tout à fait possible qu’il apparaisse dans une certaine mesure, car il a précédemment repris son rôle classique de Peter Venkman pour la suite à venir. Chasseurs de fantômes : l’au-delà. Peut-être serait-il également prêt à reprendre ce rôle, surtout si Harrelson revient également. Certaines des autres stars du film original incluent Vanessa Angel, Lin Shaye, Rob Moran, Chris Elliott, Chris Schenkel et Nelson Burton, Jr.

Dans Pivot central, « Roy Munson (Harrelson) est un jeune quilleur avec une carrière prometteuse devant lui jusqu’à ce qu’un collègue peu recommandable, Ernie McCracken (Murray), le pousse à participer à un jeu d’escroquerie qui se termine avec la main de quilles de Roy paralysée à vie. Des années plus tard, Roy mène une existence difficile jusqu’à ce qu’il découvre le phénomène du bowling amish Ishmael (Quaid). Avec l’aide de la petite amie d’un gangster (Angel), il complote pour emmener Ishmael au sommet du monde du bowling.

Pendant ce temps, Harrelson continue d’être vu dans des rôles majeurs dans les sorties en salles. Il sera bientôt vu comme le méchant Cletus Kasady, alias Carnage, dans la suite de super-héros Venom : qu’il y ait un carnage, qui sortira en salles le 24 septembre. Ces dernières années, il a également joué dans des films comme Guerre pour la planète des singes, Solo : Une histoire de Star Wars, et Zombieland : appuyez deux fois. Harrelson sortira également sur le petit écran en septembre avec Mary Elizabeth Winstead dans le thriller d’action attendu Kate pour Netflix.

Village Roadshow Pictures n’a pas encore commenté l’actualité de pivot 2. Avec peu d’autres choses à faire, il n’y a pas encore de mot sur une date de sortie possible ou quand la production pourrait commencer. Si vous voulez revoir l’original Pivot central, il est actuellement diffusé sur Paramount+. Cette nouvelle nous vient de Collider.