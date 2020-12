Kingdoms Of Arda, le module de conversion du seigneur total des anneaux pour monture et lame 2: Bannerlord

Au début d’octobre 2020, Talewords a annoncé le lancement d’outils de modding plus sophistiqués pour Monture et lame II: Bannerlord. Après la longue et réussie scène de modding dans le jeu précédent, Warband, ce n’était qu’une question de temps.

Dans les étapes Royaumes d’Arda, un plein le Seigneur des Anneaux mod de conversion pour le jeu de base. Jusqu’à présent, ça a l’air incroyable. La philosophie de conception derrière l’équipe est de créer une expérience à un seul joueur qui n’est pas différente des jeux LOTR emblématiques tels que Return of the King, mais également de créer un jeu LOTR dans le style de la mécanique Mount and Blade.

Cette vidéo est le journal du développeur le plus récent, et vous pouvez dire à partir de l’attention approfondie portée aux détails des fiefs du Mordor combien de temps et d’attention ont déjà été consacrés à ce mod.

Depuis avril 2020, des gouttes de contenu ont été diffusées via la page officielle YouTube et le développeur Discord. Pour vous donner une vraie compréhension de ce à quoi s’attendre de ce mod, voici quelques captures d’écran de l’armure du jeu et de la conception d’unité.

Du Mordor:

Vers le Gondor:

Si ces reconstitutions fidèles de l’armure et des unités classiques de Tolkien ne vous enthousiasment pas, peut-être que la perspective de cartes et de colonies de conception unique le fera à la place.

Ce mod de conversion totale comprendra des lieux emblématiques tels que Isengard, Minas Tirith et les villages de Rohan, tous créés dans le moteur de modding complet de Bannerlord.

Si vous pensiez que les mods de Mount and Blade: Warband étaient impressionnants, avec leurs sorts magiques ou leurs armes du 18ème siècle, Kingdoms of Arda fait passer le concept d’un mod au niveau supérieur. C’est vraiment fascinant et fait actuellement sans accepter les dons du public.

Donc, il y aura un mode histoire indépendant de la campagne de la carte du monde. Cela vous permettra de jouer dans des scénarios construits que les fans de Lord of the Rings connaissent et aiment tous, comme prendre le contrôle d’Aragorn à Helm’s Deep.

Au-delà du mode histoire, la carte du monde présentera plus de 35 nouvelles factions, des scènes personnalisées et des icônes de carte, de nombreux personnages bien connus de l’histoire du LOTR et plusieurs races jouables.

Une grande partie de l’inspiration de conception a été tirée des films originaux et des mods précédents pour Mount and Blade: Warband. Dans l’état actuel des choses, il n’y a pas de date de sortie concrète … mais cela pourrait prendre 15 ans avant le prochain jeu Mount and Blade, alors attachez-vous.