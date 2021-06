Kingdoms of Amalur Remaster prend désormais en charge la résolution 4K sur PS5

Une nouvelle mise à jour poussée pour le remaster de PlayStation 4 Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning permet au RPG de fonctionner à une résolution 4K native lorsqu’il est joué via une rétrocompatibilité sur PS5. Mis à disposition hier, c’est le patch 1.08 qu’il faut être à l’affût. Le téléchargement fournit également des améliorations de stabilité supplémentaires, des corrections de problèmes visuels et une sensibilité améliorée du contrôleur. Certaines quêtes interrompues devraient également fonctionner.

Une longue liste de bugs était l’une des critiques que nous avions à l’égard de Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning lorsque nous l’avons examiné l’année dernière. « Re-Reckoning n’est pas un excellent remaster, mais il est indéniable que Kingdoms of Amalur est toujours très amusant à jouer. Son combat basé sur l’action a résisté à l’épreuve du temps, et explorer son monde souvent fantaisiste est agréable. Si vous pouvez regarder au-delà de la présentation maladroite et des bugs assez fréquents, vous trouverez une ample aventure de haute fantaisie. » Au moins, le jeu est maintenant meilleur que jamais sur PS5.