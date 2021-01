Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning confirmé pour Switch

Cela fait longtemps, mais nous pourrons enfin profiter du lancement de Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning for Switch.

Né de l’esprit brillant de RA Salvatore, Todd McFarlane et Ken Rolston, le titre vit une seconde jeunesse. Nous avons récemment reçu sa remasterisation, dont nous vous avons donné nos impressions dans cette revue complète. Maintenant, il a été confirmé que nous aurons Kingdoms of Amalur: Reckoning for Switch en moins que ce que Rubius a déménagé en Andorre.

Les gars de THQ Nordic, ont déjà la version de leur RPG d’action pour l’hybride Nintendo. Aussi, nous n’aurons pas à attendre longtemps pour en profiter, puisque sa date de sortie est prévue le 16 mars. Vous voyez, dans seulement deux mois, nous pourrons retourner n’importe où dans le royaume d’Amalur.

Cette nouvelle édition, comme celles de PlayStation 4, Xbox One et PC, comprend tous les DLC apparus à l’époque dans l’original. Et pas seulement cela, puisque le développeur prévoit de lancer un nouveau contenu plus tard. Dans ce cas, l’extension Kingdoms of Amalur: Fatesworn devrait apparaître à la fin de l’année sur toutes les plateformes.

L’intrigue pour ceux qui ne connaissent pas l’œuvre nous met dans la peau d’un héros dont l’aventure commence juste après sa mort. Il s’avère que l’avenir de toutes les créatures est écrit … sauf le nôtre pour une raison étrange. Ainsi, nous devrons parcourir le vaste royaume d’Amalur à la recherche de souvenirs perdus, tandis qu’en chemin nous serons impliqués dans une guerre déclenchée par le chef des Tuathas, Gadflow.

Lorsque les royaumes originaux d’Amalur ont fait leur apparition, le type de jeu et les personnes impliquées ont donné lieu à la naissance d’une nouvelle franchise. Malheureusement, diverses raisons telles que le design ou sa variété limitée, ainsi que le lancement à peine 2 mois après le grand Skyrim, ont fini par creuser sa tombe. Peut-être que cette seconde jeunesse lui donnera une nouvelle opportunité.

Allons-y!