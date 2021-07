Kingdom Saison 3: Date de sortie et détails de l’histoire

– Publicité –



La série de zombies sud-coréens a été diffusée pour la première fois sur Netflix en janvier 2019. Elle est rapidement devenue un succès. L’histoire d’une peste qui tue la société a naturellement été popularisée par les téléspectateurs lorsque la saison 2 a fait ses débuts sur Netflix en mars 2020. Cette série traitait de l’épidémie réelle de COVID-19. La finale se termine par un cliffhanger important, qui améliorera grandement l’histoire.

Royaume La saison 2 suit Lee Chang, le prince héritier de Joseon (Ju Jihoon), alors qu’il tente de comprendre les origines et les conséquences d’une épidémie de zombies. La reine consort Cho, Kim Hye-jun, donne vie au roi à l’aide d’une plante de résurrection après la mort de son père. Le parasite responsable de la propagation rapide de la peste se trouve dans la fleur. Le prince héritier survit au chaos et une meute de zombies est tuée dans la finale. Alors que la reine fait semblant d’être enceinte, une morsure de zombie la sauve. Royaume saison 2 puis avance de sept ans pour quelques grandes révélations.

le Royaume La finale de la saison 2 voit le prince héritier faire semblant de mourir – du moins en termes historiques – afin que son fils présumé, la reine, puisse être l’héritier légitime. Chang et sa compagnie se lancent dans une mission de reconnaissance dans le nord de la Chine pour découvrir une mystérieuse femme gardant des zombies en vie. Ils découvrent que les Chinois vendent des graines de plantes de résurrection, indiquant un complot contre le roi.

Date de sortie

Royaume La date de première de la saison 3 n’a pas été fixée, mais il serait prudent d’en anticiper une après la prochaine itération. Cependant, 2022 est la date la plus probable, bien qu’il soit possible d’en obtenir une plus tôt.

Détails de l’histoire

La saison trois de Kingdom expliquera probablement le pourquoi. Les saisons 2 et 2 de Kingdom ont fourni des informations sur les aspects qui, quoi et où. Le prince héritier a découvert qu’Ashin (Jun Jihyun) maintenait des zombies en vie. Cela soulève des doutes sur ses motivations et ses allées et venues. Royaume révèle que le garçon roi a un parasite dans son corps, indiquant qu’il peut muter. Il reste à se demander quelles sont les motivations d’Ashin.