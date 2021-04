Kingdom Kong et Godzilla: le Dominion aide à combler les lacunes (examen)

Capitaliser sur Godzilla contre KongLa sortie de cette semaine, une paire de romans graphiques qui fournit un aperçu de la confrontation épique des Titans.

Legendary Comics aide les fans à se préparer à la bataille ultime entre Godzilla et Kong avec deux nouveaux romans graphiques. Kingdom Kong et Godzilla: Domination se lancent tous les deux sur 6 avril (oui, juste un peu après les débuts du film) et j’ai récemment eu la chance de leur donner une lecture pour faire savoir aux autres fans s’ils valent la peine d’être saisis.

Je regroupe les deux parce que, bien qu’il s’agisse de deux histoires complètement différentes, elles se complètent vraiment en termes de mise en place. C’est aussi mon site et je fais ce que je veux….

Commençons avec Kingdom Kong, ce qui, je pense, est l’influence la plus directe sur le prochain film que les fans voudront voir. Principalement parce que cela nous donne un aperçu de ce à quoi Skull Island a été au cours des 50 dernières années depuis qu’ils ont exploré l’île en Kong: l’île du Crâne.

Pendant cette période (la fin de la guerre du Vietnam), l’organisation Monarch en était encore à ses balbutiements et principalement dans l’ombre. La bande dessinée, qui se déroule après les événements de Godzilla: le roi des monstres, montre à quel point leurs scientifiques ont été occupés à documenter les monstres de l’île et à garder un œil sur Kong lui-même. Ils ont établi une base d’opérations et travaillent sur un nouveau projet pour explorer davantage le pays des monstres dans la Terre creuse.

Écrivain: Marie Anello

Artiste: ZID

Date de mise en vente: 6 avril 2021

Le nouveau projet, dirigé par Houston Brooks (joué par Corey Hawkins dans Île du crâne, avec l’ancienne version du personnage joué par Joe Morton dans Roi des monstres), appelle à des pilotes expérimentés. Ils seront nécessaires lorsqu’ils franchiront la barrière séparant le monde des monstres du nôtre. Cela amène Audrey, apparemment le personnage principal de l’histoire, sur l’île.

Pilote expérimentée, elle cherche à «se remettre en selle» après une horrible rencontre avec l’un des rivaux de Godzilla qui a laissé son meilleur ami / coéquipier dans le coma. Leur mission scientifique est toutefois mise en péril lorsque l’ancien dieu maya, Camazotz, un Titan semblable à une chauve-souris, émerge. Non seulement Kong devra encore affronter son plus grand ennemi, mais Audrey devra surmonter sa peur / son traumatisme pour l’aider en cours de route.

C’est une histoire assez simple, mais ses allusions et taquineries offrent vraiment un bon aperçu de l’état de Kong et de sa maison alors que nous nous dirigeons vers le nouveau film. Godzilla contre Kong plonge profondément dans l’aspect «terre creuse» et le travail de Monarch sur l’île, donc avoir un aperçu de ce travail dans cette bande dessinée fait un excellent travail pour préparer le terrain. J’aime aussi beaucoup la façon dont Brooks est devenu un fil conducteur / personnage pour le MonsterVerse et le voir travailler toujours dans ce monde, même si j’étais déçu qu’il ne soit pas apparu dans le film.

Le nouveau personnage, Audrey, est assez intéressant, même si je ne pense pas que suffisamment de temps ait été vraiment consacré à son histoire pour la faire résonner. J’adore l’idée de suivre plus de personnages qui ont dû faire face aux séquelles de Monstres qui surgissent à travers le monde, mais le roman graphique ne semble pas lui donner assez de place pour être étoffé. Maintenant que nous avons vu le film, son apparition dans la bande dessinée elle-même semble… étrange.

Il aurait été un peu plus logique d’avoir donné au Dr Ilene Andrews de Rebecca Hall une sorte d’arc pour nous donner plus d’informations sur son personnage et sa relation avec Jia. Même ainsi, c’est toujours une bande dessinée assez amusante qui nous donne une meilleure idée de ce que Kong a fait tout ce temps avant de le revoir dans le dernier film.

Écrivain: Greg Keyes

Artiste: Drew Edward Johnson

Coloriste: Allen Passalaqua

Date de mise en vente: 6 avril 2021

Godzilla: Domination, cependant, est un peu différent. Ici, il n’y a AUCUN personnage humain dans l’histoire et elle est entièrement présentée du point de vue de Godzilla. Il ne parle pas, évidemment, il y a donc un narrateur qui nous guide à travers les différentes rencontres de Godzilla.

Sa maison / terrain de nidification normal ayant été détruit en Roi des monstres, Godzilla est à la recherche d’un nouvel endroit pour reposer sa queue entre garder les autres monstres en ligne. C’est à peu près son travail maintenant, s’étant affirmé au sommet de la chaîne, Godzilla passe son temps à s’assurer que les autres Titans ne détruisent pas la planète.

Cela, évidemment, le met en conflit avec une poignée de monstres, alors qu’ils recherchent tous leur propre nourriture et leur propre abri pour survivre dans ce nouveau monde. Cela signifie que Dominion voit à peu près Godzilla passer d’une bataille à l’autre alors qu’il cherche un endroit pour enfin se reposer. Il n’y a vraiment pas beaucoup d’histoire à raconter ici.

Ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose, car il fournit une quantité ridicule d’œuvres d’art magnifiques et d’action de monstres. Même ainsi, il me semblait qu’il fallait juste un peu plus pour me rendre plus engagé. C’est chouette de voir ces nouvelles interprétations artistiques sur des monstres emblématiques, mais sans véritable histoire derrière cela, il est difficile de ressentir quoi que ce soit à ce sujet. Sans oublier qu’il n’y a vraiment aucune sorte de lien avec le film, Godzilla contre Kong, qui en fait un prélude nécessaire aux événements du film.

Ces deux romans graphiques présentent des illustrations absolument époustouflantes et sont sûrs d’être un régal visuel pour tous les fans de Kaiju / monstres. Malheureusement, les histoires dans chacune sont un peu superficielles, bien que Kingdom Kong offre le lien le plus fort avec le nouveau film et aide à combler certaines lacunes.

Si vous êtes un fan de films de monstres / Godzilla, il y a de fortes chances que vous les récupériez de toute façon. Si vous n’êtes pas entièrement à bord, vous voudrez peut-être attendre de voir ces articles en vente ou les consulter dans votre bibliothèque locale!