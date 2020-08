Kingdom Hearts Melody of Memory est révélé dans une nouvelle bande-annonce

La saga Kingdom Hearts aura un nouvel opus avant la fin de 2020, et comme grande nouveauté, il mettra de côté le genre ARPG pour aller à celui qui combine rythme et action. Hier encore, pendant la Vitrine des partenaires Nintendo Direct Mini, la date de départ de ce retombées avec une courte remorque, et pendant quelques minutes, vous pouvez déjà profiter d’un version étendue du même.

Dans Mélodie de la mémoire fans de la saga Square Enix ils pourront expérimenter toute la magie de la bande originale de leurs multiples jeux comme jamais auparavant. Avec plus de 140 chansons confirmées, l’objectif sera de visiter de nombreux mondes Disney et de nombreux autres originaux de Kingdom Hearts vaincre les Sans-cœur d’un coup de matraque (et parfois même avec l’aide de personnages Disney comme Simba ou Aladdin); il faut suivre le rythme et frapper au bon moment.

Dans le bande annonce que nous vous laissons juste au dessus, plus de détails sur les modes de jeu que le titre proposera sont révélés. Au fur et à mesure que les mondes sont visités, les chansons seront déverrouillées, et au cas où cela n’aurait pas été clair auparavant, Sora ne sera pas le seul personnage contrôlable; le joueur pourra gérer d’autres comme Roxas, Axel, Xion, Riku, Aqua, Ventus ou Terra. En outre, Batailles de boss ils s’adapteront également à ce nouveau format musical.

Un autre aspect inclus dans Kingdom Hearts Melody of Memory est la possibilité de profiter de scènes cinématiques (désormais jouables) collectées dans tous les jeux de la saga, que vous pouvez voir dans la section Musée qui comprend le titre. Mais l’action ne se termine pas avec tout cela, mais se poursuit dans les modes multijoueurs. Il sera possible de jouer avec un ami en coopérative ou de rivaliser avec plus de personnes en mode en ligne. Et comme une grande nouveauté jusqu’ici restée cachée, le système de synthèse sera présent dans Melody of Memory en permettant faire des chansons avec les matériaux qui sont collectés lors de la défaite des ennemis.

Et comme cerise sur le gâteau, Tetsuya Nomura et son équipe incluront un chapitre supplémentaire qui poursuivra l’histoire principale, en se concentrant sur Le dernier plan de Xehanort et les origines de Kairi. Après cet examen de tout ce qu’il a à offrir, il ne reste plus qu’à indiquer que Kingdom Hearts Melody of Memory sera mis en vente à partir du prochain 13 novembre pour PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.

