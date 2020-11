Kingdom Hearts: Melody of Memory – Combien de temps faut-il battre

Kingdom Hearts: Melody of Memory est une interprétation unique de la série Kingdom Hearts, car Melody of Memory est un jeu de rythme comprenant plus de 140 morceaux de Disney et de la série Kingdom Hearts. Nul doute que les joueurs tomberont dans la nostalgie en écoutant leurs morceaux préférés. Bien que ce soit un titre dérivé, cela ne signifie pas que Melody of Memory n’est pas connecté ou fait partie de l’histoire d’une manière ou d’une forme.

Kingdom Hearts Melody of Memory Combien de temps battre

Kingdom Hearts: Melody of Memory prendra entre 4 et 5 heures, mais il s’agit essentiellement de faire le strict minimum qu’offre le jeu. Bien sûr, il y a beaucoup plus d’heures de plaisir à avoir avec ce titre, et si vous voulez passer le temps à atteindre 3 étoiles sur chaque mélodie.

Le World Tour est le mode principal de Melody of Memory, et le seul moyen de débloquer des chansons supplémentaires est de jouer dans ce mode. Lorsque vous jouez des chansons dans World Tour, elles seront déverrouillées dans le jeu gratuit et d’autres modes supplémentaires. Melody of Memory prend l’aspect Mario de la fin du jeu, vous n’avez pas à terminer toutes les chansons du jeu pour obtenir la fin; au lieu de cela, vous n’avez besoin que d’un certain nombre d’étoiles. Donc, si vous avez appris 3 étoiles dans chaque chanson, vous pourrez terminer le jeu en un rien de temps.

Cependant, pour obtenir 3 étoiles, vous devez remplir des objectifs optionnels tels que terminer une chanson avec une quantité spécifique de santé restante ou obtenir le nombre d’excellents dans une chanson qui est nécessaire. Sur les difficultés plus élevées, ces 4-5 heures sont vraiment soufflées hors de l’eau.

Une fois que vous aurez terminé la tournée mondiale, vous recevrez 15 minutes de nouvelles images indiquant ce qui va suivre la franchise Kingdom Hearts. Bien que ne vous attendez pas à grand-chose, comme rappelez-vous, Melody of Memory n’est qu’un lien jusqu’à la sortie du prochain épisode de la série.