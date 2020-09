Kingdom Hearts IV sera-t-il annoncé en 2022? Nomura déclenche les alarmes

Il y a quelques mois Square Enix a publié une vidéo spéciale dans laquelle il a été révélé que Kingdom Hearts est actuellement dans sa phase 2 (comme s’il s’agissait de l’univers cinématographique Marvel). Après la sortie du DLC Rappeler pour la troisième tranche numérotée, Route sombre et le futur départ de Mélodie de la mémoire, Nomura a laissé entendre qu’il y avait encore deux jeux vidéo à annoncer afin d’achever cette deuxième étape.

Après cela, les fans ont espéré que tout au long de 2021, les premiers détails de ces projets possibles seraient partagés, mais les dernières déclarations de Tetsuya Nomura ils ont déclenché des alarmes parmi la communauté à la suite de leurs dernières déclarations. Comme indiqué par le créateur dans une interview publiée par Famitsu, à la demande de l’avenir de la série, son directeur a fait remarquer que 2022 verra le 20e anniversaire de Kingdom Hearts et travaillera dur pour cette date.

Plus tard, il ajoute également que son esprit est déjà fixé sur le prochain projet de la saga et que l’équipe « Kingdom Hearts » travaille déjà sur un nouvel opus. « Quoi que nous annonçons à partir de maintenant, je suis sûr que tout sera surprenant et époustouflant.« déclare Nomura. Considérant que Kingdom Hearts III a été lancé en 2018 et que le directeur de la saga est également en charge de la réalisation de la suite de Remake de Final Fantasy VII, Il n’est pas déraisonnable de penser qu’en 2022 le nouveau jeu de la série sera annoncé, mais Sera-ce Kingdom Hearts IV ou un nouveau spin-off?.

En attendant de connaître plus de détails à ce sujet, nous vous rappelons que la prochaine 13 novembre sera mis en vente dans le monde entier Kingdom Hearts Melody of Memory, un jeu vidéo qui combine action et rythme et qui élargira l’histoire principale avec un nouveau chapitre mettant en vedette Kairi. Ce titre peut être joué en PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂