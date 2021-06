"Kingdom Hearts 3": Y a-t-il une sortie à venir sur PC et Nintendo Switch ?

Les fans de Disney avec PS4 et Xbox One attendent avec impatience « Kingdom Hearts 3 ». Mais le jeu de rôle est-il également disponible sur Nintendo Switch et PC ? Ici, vous pouvez lire les chances d’une sortie et ce que vous pouvez jouer jusque-là.

Après des années d’attente, « Kingdom Hearts 3 » est enfin sorti le 29 janvier 2019, mettant un terme au crossover entre Square Enix et Disney. Cependant, le jeu de rôle ne sera initialement disponible que pour deux plates-formes – la PS4 et la Xbox One. Les joueurs sur PC et les propriétaires d’une Nintendo Switch sont laissés pour compte. Est-ce que ça va rester comme ça ?

Mettre à jour « Kingdom Hearts 3 » est également disponible sur PC depuis le 30 mars 2021. L’édition numérique est exclusivement disponible en téléchargement sur Epic Games Store.

Les développeurs sont intéressés par les versions switch et PC

Aucune des deux versions n’a encore été officiellement confirmée. Le patron du développeur, Tetsuya Nomura, a déjà exprimé son intérêt pour le portage de « Kingdom Hearts 3 » sur PC et Switch. Dans une interview en 2017, il a déclaré à IGN que la Switch était « un matériel intéressant ». Cependant, Nomura ne voulait pas s’engager dans une sortie pour la console hybride. On veut d’abord se concentrer sur PS4 et Xbox One, donc le développeur.

En fait, Nomura a parlé dans l’interview non seulement d’un port possible pour le commutateur, mais aussi de manière générale de versions pour « d’autres plates-formes » – y compris le PC. Cependant, cela a été mal compris par IGN, comme le développeur l’a expliqué plus tard à Famitsu (via DSOGaming). Dans tous les cas, les ports possibles sont un sujet que les créateurs de « Kingdom Hearts » ne veulent traiter qu’après la sortie.

Le port PC ne serait pas un problème technique – et il y a aussi des précédents

Les exigences techniques de base seraient données : « Kingdom Hearts 3 » fonctionne dans le populaire Unreal Engine 4, qui est utilisé par « Fortnite » par exemple et peut être facilement transféré à la fois sur PC et Switch. Cependant, la question la plus critique est de savoir si le Switch peut gérer les exigences du système et la taille du jeu.

Après tout, il existe déjà des précédents pour un portage ultérieur d’un titre Square Enix sur PC : « Final Fantasy 15 », par exemple, est sorti pour les ordinateurs Windows en 2018 après avoir été initialement lancé exclusivement sur consoles en 2016. Que l’éditeur Enix décide d’un port PC pour « Kingdom Hearts 3 » dépend principalement du succès du jeu et d’éventuels problèmes juridiques (comme les licences).

Des jeux comme « Kingdom Hearts 3 » : ces alternatives sont disponibles pour PC et Switch





Cherchez-vous des jeux comme « Kingdom Hearts 3 » ? Nous en avons concocté quelques-uns pour vous !



Image : © Nintendo of Europe / Capcom / Bandai Namco 2019



Si vous cachez l’argument de vente unique de « Kingdom Hearts 3 » – le voyage à travers différents mondes Disney – le jeu est un jeu de rôle d’action coloré avec des batailles rapides et une histoire épique. Selon ce qui est important pour vous, il existe différentes alternatives qui peuvent raccourcir le temps d’attente jusqu’à la sortie éventuelle de « Kingdom Hearts 3 » sur PC et Switch.

« Ōkami HD » (PC, Switch, PS4, Xbox One)

Grâce à son style de dessin qui rappelle la peinture japonaise classique, « Ōkami » est un jeu au look tout à fait unique. Dans le rôle de la déesse du soleil Amaterasu, qui a pris la forme d’un loup blanc, vous combattez des adversaires mythiques et balancez un pinceau magique avec lequel vous résolvez des énigmes.

« Ōkami » est aussi coloré et créatif que « Kingdom Hearts ». En 2018, il était à nouveau disponible en version HD pour les plateformes actuelles. Sur le commutateur, le jeu Capcom peut même être piloté via l’écran tactile et avec le contrôle de mouvement des Joy-Cons.

« Tales of Vesperia: Definitive Edition » (PC, Switch, PS4, Xbox One)

« Tales of Vesperia » est sorti en 2008 sur PS3 et Xbox 360. Début 2019, Bandai Namco l’a ensuite réédité dans une « Definitive Edition » pour PS4, Xbox One, PC et Nintendo Switch. « Tales of Vesperia » est considéré comme l’un des meilleurs volets de la longue série « Tales ». Le JRPG impressionne avant tout par son système de combat, qui propose des combats en temps réel bourrés d’action.

« Ni No Kuni 2: Revenant Kingdom » (PC, PS4)

Si vous aimez l’esthétique anime de « Kingdom Hearts 3 » et que vous vous sentez comme une aventure épique avec divers éléments de gameplay, vous devriez essayer « Ni No Kuni 2 ». Le look du titre, très apprécié dans de nombreux endroits, rappelle fortement les travaux du studio d’animation Ghibli, qui a également été directement impliqué dans le prédécesseur « Ni no Kuni: The Curse of the White Queen ». De manière ludique, « Ni No Kuni 2 » surprend encore et encore avec des idées intelligentes de divers genres de jeux – et n’est pas sans rappeler « Kingdom Hearts » de ce point de vue.

« Devil May Cry » (PC, PS4, Xbox One)

Combats rapides, action stylée et coiffures folles – « Devil May Cry » peut le faire un peu mieux que « Kingdom Hearts ». La célèbre série hack-and-slay de Capcom est représentée en plusieurs parties sur PC – mais plutôt comme une alternative « KH3 » pour adultes. Ce n’est pas trop adapté aux enfants ici. Le dernier opus de la série, « Devil May Cry 5 », sortira le 8 mars 2019.