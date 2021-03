Kingdom Hearts 3 aurait pu anticiper les détails de sa suite

La saga Kingdom Hearts est une saga dont le développement entre les épisodes principaux a tendance à prendre trop de temps, étant un univers narratif qui présente des éléments importants dans ses spin-offs et versements alternés, présentant chaque nouvelle suite directe comme une sorte d ‘ »événement croisé », similaire au rôle joué par les bandes de « Avengers » dans le MCU.

Suite à la sortie récente de « Melody of Memory », un jeu musical qui a suscité une vive indignation parmi les fans, Square Enix n’a pas encore publié d’informations officielles sur le lancement d’un nouvel épisode de la saga, bien que de nouvelles informations apparues en ligne suggèrent que «Kingdom Hearts 3», Sorti en 2019, aurait présenté de nouvelles informations sur l’avenir de la saga.

Un utilisateur dans Reddit a souligné qu’un indice possible aurait pu être présenté par « Verum rex”, Jeu de fiction présenté lors de la visite du monde de ‘Histoire de jouet». Celui qui a terminé le jeu et son DLC ‘Rappeler‘, ils sauront que ce monde finit par jouer un rôle important lorsque Sora y est piégée.

« Mélodie de la mémoireRévèlerait que le nom du monde dans lequel Sora trouvé spécifiquement est celui appelé « Quadrantum». Il est à noter que le dos de « Verum rexJe pourrais anticiper quelques détails sur l’avenir de la série en fournissant quelques détails sur ce monde.

Cette image mentionnerait quelqu’un qui est appelé le «roi de la vérité» et semble demander aux joueurs de «réclamer leur cœur». Même si cela n’a pas été fait avec l’intention de parler directement Sora, il ne fait aucun doute que la référence est assez évidente. Quelque chose appelé Karma, bien que rien n’indique à quoi il pourrait faire référence.

Serait-ce une fois de plus, Square Enix et son équipe de développement montrent une fois de plus des signes de la structure narrative complexe avec laquelle ils ont réussi à construire l’un des mondes les plus appréciés du monde des jeux vidéo, même si, pour le moment, cela ne se limite qu’à de simples spéculations.